В Молдове всё больше женщин прерывают беременность

Все больше женщин вынуждены прерывать беременность по настоянию врачей. Основные причины - патологии плода или угроза здоровью беременной. В прошлом году сделали более 800 таких абортов, на сто больше, чем в 2015-ом. Таковы данные Национального центра менеджмента и здоровья.

Между тем, общее число абортов снизилось. Так, всего в прошлом году провели почти 12 с половиной тысяч подобных операций, на 400 меньше, чем в 2015-ом. Почти полторы тысячи из них сделали женщины ни разу не рожавшие.

В более восьми тысячах случаев пациентки прервали беременность по собственному желанию, сославшись на то, что они не планировали детей. По данным статистики, примерно 900 абортов сделали девушки в возрасте от 15 до 19 лет. Кроме того, в прошлом году зарегистрировали свыше трёх тысяч выкидышей.