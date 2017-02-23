Молдова и Украина будут поддерживать друг друга для сохранения суверенитета обеих стран

Молдова и Украина будут поддерживать друг друга для сохранения суверенитета и территориальной целостности. Такой договоренности достигли сопредседатель Парламентской ассамблеи EURONEST Мариан Лупу и депутаты Верховной Рады соседней страны по итогам официальной встречи.

Мариан Лупу также рассказал о результатах своего последнего визита в Брюссель. В частности, он коснулся эффективности действий в оказании поддержки странам "Восточного партнерства", особенно тех, что подписали Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.