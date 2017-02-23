Оана Лунжеску: Бюро НАТО в Кишинёве не будет военной базой

Кишинёвское бюро НАТО по связям – это не военная база и не является структурой военного профиля. Речь идёт о гражданском дипломатическом представительстве.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунжеску для портала Unimedia, на который ссылается Национальный канал Радио «Молдова».

«Это не военная база, у него совершенно нет никакого военного профиля. Это – просто-напросто гражданское, дипломатическое бюро. Это – не что-то навязанное Республике Молдова, а, наоборот, это – результат просьбы, сформулированной правительством Молдовы», - заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунжеску.

Далее она не преминула отметить, что и персонал этого бюро будет сугубо гражданским. «Кроме руководителя Бюро, которая является уроженкой Литвы, остальные сотрудники будут гражданами Республики Молдова. Надеемся, что это бюро будет открыто где-то к середине года», - добавила Оана Лунжеску.

По утверждению цитируемого источника, наибольшие преимущества от открытия в Кишинёве Бюро НАТО по связям получат граждане Республики Молдова.