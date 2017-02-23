Молдова при поддержке ЕС и ЕБРР модернизирует 130 км ЛЭП

Молдова при поддержке Европейской комиссии и Европейского банка реконструкции и развития реализует проект по модернизации пяти высоковольтных ЛЭП общей протяженностью 128,1 км.

На внедрение проекта наша страна получит более 5,37 млн. евро в рамках проекта «Восстановление сетей электропередач госпредприятия Moldelectica». Деньги будут направлены на реконструкцию и строительство линий электропередачи напряжением в 110 кВ Шолданешты-Игнацей (22 км), Дрокия-Шурь (14,3 км), Шурь-Дондюшаны (23,6 км), Кишинев-Хынчешты (25,5 км), Хынчешты-Князевка (42,7 км), передает NOI.md.

На своем последнем заседании правительство приняло решение о признании работ по строительству и ремонту названных линий электропередачи "общественно-полезными работами национального значения".

Как отмечают в Минэкономики Молдовы, восстановление и строительство ЛЭП продлится 24 месяца. Провозглашение проекта общественно-полезными работами национального значения позволит приобрести частные участки, где будут проходить ЛЭП.

В соответствии с одобренным правительством решением, строительство и ремонт ЛЭП будут осуществлять и на частных земельных участках площадью 1675 га, принадлежащих 745 гражданам из Дрокиевского, Дондюшанского, Резинского, Шолданештского, Хынчештского, Яловенского, Чимишлийского и Леовского районов, а также мун. Кишинев. Для выполнения работ государство купит по рыночной цене частные земельные участки, оцениваемые примерно в 262 тыс. леев. Компенсации за отчуждаемые участки будут выплачены за счет госбюджета.