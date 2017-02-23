Интересное Узнайте, какие истории и события скрывает Долина роз Столичный парк «Долина роз» – один из самых любимых парков кишиневцев. Он всегда полон людей, желающих отдохнуть, развлечься или просто прогуляться по его аллеям. Но многие ли знают истории и события, которые происходили в «Долине роз» и память которых хранит этот парк? Предлагаем вам открыть для себя или вспомнить некоторые из них... Парк «Долина роз» расположен на Ботанике и занимает площадь 145 га, из которых 9 га – водоемы.

В парке есть три больших озера, которые называются верхним, средним и нижним. Они образуют каскад из трех озер, перегороженных в конце 60-х земляными дамбами.

Впоследствии дамбы были укреплены бетонными плитами, а озера очищены от ила.

В советское время парк носил название «Городской парк культуры и отдыха имени Ленина», а люди, живущие вблизи парка, называли его «Вэлчика» или «Вэлишоара».

Говорят, что парк был основан в 1968 году на территории естественного лесного массива с плантациями роз – отсюда и название парка. Здесь были проложены аллеи, построены дамбы, а в 1969 году состоялось официальное открытие зоны отдыха.

Согласно «Энциклопедии Кишинева» 1984 года издания, в «Долине роз» росло около 50 видов деревьев и кустарников. Говорят, что там была эстрада на 1000 мест, множество фонтанов и скульптур, парк аттракционов с чертовым колесом, детская игровая площадка, спортивные площадки, концертно-танцевальный зал «Современник», павильон с игровыми автоматами, пляжи и кордодром (площадка для соревнований авиамоделистов, управляющих так называемыми кордовыми моделями самолётов), на котором проводились различные республиканские и всесоюзные соревнования по авиамодельному спорту. Многие из вышеперечисленных объектов не сохранилось до наших дней. Когда-то на территории парка работали рестораны «Дойна», «Бечул Векь», кафе-мороженое «Лайнер», известное и как «Самолёт-кафе», потому что оно было устроено в салоне самолёта, плавучий ресторан «Нептун», «Черепашка» и другие кафе как будто из сказок.

Важной страницей в истории парка было создание в начале 70-х годов музея садово-парковой скульптуры, где были выставлены работы художников из союзных республик. На территории парка была большая плантация, на которой выращивались, помимо роз, лаванда и шалфей. Здесь располагался и эфирно-масличный завод, построенный еще до войны. Теперь от него ничего не осталось.

Впоследствии в здании завода открылся пункт размещения трудных подростков. Позднее рядом с этим зданием был вырыт карьер и оборудовано стрельбище. Выше завода было здание кинотеатра «Искра». Известно, что на территории верхнего озера в 1950-х годах был стадион, который в 1960-х был в связи с установкой дамбы был ликвидирован и затоплен.

Перед центральным входом в парк, по ул. Валя Трандафирилор, 11, сохранилась капелла польско-армянского католического кладбища, построенная в 1912 году. В западном крыле находится склеп семьи Огановичей, который в настоящее время вандализирован бездомными, использующими его в качестве укрытия. До 1981 года в «Долине роз» существовал пионерский лагерь имени Александра Матросова, который был закрыт, когда началось строительство транспортного мостового перехода от Ботаники до центра города – нынешнего виадука. Немного выше верхнего озера был специальный бассейн с буркутной водой, который предназначался для воспитанников лагеря. Говорят, что виадук часто использовали для обучения методам спелеотуризма (подъем и спуск по канату).

Из старых скульптур местные жители помнят ансамбль из трёх деревянных медведей (по сюжету сказки). Скульптурный ансамбль располагался неподалёку от «Стекляшки» и летней парковой эстрады. Постепенно, к середине 1970-х годов, пропали все три медведя. Для прямого перехода из ресторана «Дойна» (который существует до сих пор) в парк был построен подвесной мост над одним из озер. Место со временем изменилось и выглядит иначе, чем на старых фотографиях. Сегодня мост находится над оврагом, заросшим деревьями. Летом 1970 года в парке появился специальный автопоезд для детей, который был расписан сюжетами детских сказок и состоял из трёх вагончиков. Экскурсия по парку длилась 15 минут и стоила 15 копеек.

Парк долгое время был известен тем, что летом там работал чехословацкий Луна-парк с более современными каруселями, комнатами смеха и страха, «американскими горками», кегельбанами, тирами и другими аттракционами. Говорят, что во время Второй мировой войны на территории парка располагался румынский военный госпиталь и до недавнего времени на одном из разрушенных фасадов можно было увидеть рисунок румынского солдата. После войны там будто бы была водяная мельница.

Долина Роз считается парком с самыми одомашненными и бесстрашными белками в городе. Местные старожилы говорят, что в конце 50-х – начале 60-х годов нижнее озеро вышло из берегов и люди ловили рыбу ведрами из потока устремившейся вниз воды. ​

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