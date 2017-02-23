Буюканский суд заслушал сегодня Илана Шора по делу рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона. Как пишет портал agora.md, мэр Оргеева заявил, что Banca de Economii выдал кредит Платону после их телефонного разговора.

Тогда он получил 180 млн леев. Часть этих денег перевели в оффшорные компании, которыми, по мнению Шора, может управлять Платон.

По словам адвокатов защиты, мэр Оргеева пробыл в суде три часа, а слушания по этому делу ещё продолжатся.

Напомним, вчера по делу Платона заслушали бывшего председателя Victoriabank Наталью Политову-Кангаш, а также нынешнего главу правления этого финансового учреждения, племянника лидера Либеральной партии, Корнелиу Гимпу.

Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Ущерб, причинённый таким образом BEM, составил почти миллиард леев. По данным следствия, пять подконтрольных Платону компаний получили кредиты в сотни миллионов долларов.