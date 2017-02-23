23 Февраля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Буюканский суд заслушал сегодня Илана Шора
23.02.2017

Буюканский суд заслушал сегодня Илана Шора по делу рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона. Как пишет портал agora.md, мэр Оргеева заявил, что Banca de Economii выдал кредит Платону после их телефонного разговора.

Тогда он получил 180 млн леев. Часть этих денег перевели в оффшорные компании, которыми, по мнению Шора, может управлять Платон.

По словам адвокатов защиты, мэр Оргеева пробыл в суде три часа, а слушания по этому делу ещё продолжатся.

Напомним, вчера по делу Платона заслушали бывшего председателя Victoriabank Наталью Политову-Кангаш, а также нынешнего главу правления этого финансового учреждения, племянника лидера Либеральной партии, Корнелиу Гимпу.

Вячеслава Платона обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Ущерб, причинённый таким образом BEM, составил почти миллиард леев. По данным следствия, пять подконтрольных Платону компаний получили кредиты в сотни миллионов долларов.


 
Количество просмотров:
99
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.