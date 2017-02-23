Исполнительный директор АВВП о рабочей группе по вопросу приднестровской проблемы

Президент Игорь Додон, премьер-министр Павел Филип и спикер парламента Андриан Канду провели трёхстороннюю беседу в государственной резиденции, а одной из обсуждаемых тем была приднестровская проблема. Более того, было решено создать рабочую группу из представителей различных учреждений, чтобы выявить совместные формулы решения этой проблемы.

В беседе с корреспондентом портала ТРИБУНА, чтобы выяснить мнение о создании этой рабочей группы, но и о поиске общего решения, исполнительный директор Ассоциации по вопросам внешней политики (АВВП) Виктор Кирилэ отметил, что хорошо, что такая группа будет создана.

«Несомненно, это очень хорошо, так как главные институты страны должны общаться, находиться в постоянном диалоге по этому вопросу, и, конечно же, смогли в конце концов говорить в один голос, тогда, когда обсуждают приднестровскую проблему дома с различными субъектами, или с нашими партнерами из-за рубежа», — объяснил эксперт.

Вместе с тем, говоря о консенсусе, Кирилэ отметил, что «пока будет сложнее». «Так как с одной стороны – президент Игорь Додон, а с другой стороны – премьер Павел Филип и спикер Андриан Канду, у которых все-таки существует определенное видение на то, как можно решить приднестровскую проблему. И тут, по моему мнению, существуют разногласия и на уровне общества и на уровне политического класса», — подчеркнул Кирилэ.

В этом контексте, эксперт отметил, что диалог должен осуществляться гораздо шире и не ограничиваться одной рабочей группой. «Необходим более широкий диалог, в котором бы участвовали разные актеры, общественные группы, группы по интересам, на уровне всего общества. Так как именно этого нам не хватает. Также нужен более широкий диалог на уровне политического класса, политических партий. Потому что, здесь я считаю, кроется основная проблема, здесь существуют глубокие разногласия и диаметрально противоположные мнения о том, как должна быть решена приднестровская проблема», — заключил Кирилэ.

Андриана Кептине