Молдовану положил глаз на отреставрированное здание детской больницы №1

Cоветник МСК от ПСРМ Евгения Чебан заявила на брифинге, что во фракцию социалистов поступают сотни жалоб граждан по поводу деятельности муниципального управления здравоохранения, которое возглавляет Михай Молдовану: «Он хочет закрыть территориальные медицинские ассоциации, из которых пациентов перенаправят в частные медучреждения, чтобы показать, что в государственных нет посетителей. В результате он фактически разрушил систему первичной медицинской помощи».

По словам Чебан, глава столичного управления здравоохранения имитирует бурную деятельность, однако не интересуется ни питанием детей в образовательных учреждениях, ни повышением уровня медуслуг: «Его интересуют здания и участки в центре города».

Михай Молдовану возглавляет управление с 2013 года. Законность его назначения оспаривалась несколько раз. В 2014 году в отчетах Счетной палаты утверждалось, что Молдовану был назначен на должность и.о. главы управления без проведения конкурса. Он исполняет обязанности более года, хотя по закону это допустимо не более чем в течение шести месяцев. В решении мэра оговаривается некий неопределенный срок, его опротестовывали в суде, однако судья сектора Чентру не явилась ни на одно заседание. В прошлом году МСК пытался сместить чиновника за халатность, приведшую к гибели людей в кафе «La Soacra», но Молдовану непотопляем.

Кроме управления, он возглавляет комиссии по расследованию, например, качества питания в детсадах или причин взрыва в «La Soacra». Он занят посещением больниц и пафосно открывает отремонтированные отделения на фоне шариков и ленточек. Однако есть нечто, о чем Молдовану предпочитает умалчивать, – например, о поездках, и наверняка не за свой счет, с лояльными главврачами муниципальных больниц. Так, совсем недавно вместе с Дорином Киртоакэ и большой медицинской делегацией, в которую затесались и советники-либералы, Молдовану посетил румынский город Онешть (http://www.onestionline.ro/). Медики неофициально утверждают, что «отчетная встреча по итогам 2016 года» состоялась в санатории «Слэник-Молдова». Обоснованность таких затрат под большим вопросом даже во времена более благополучные!

Не раз Молдовану попадал и под микроскоп национальной комиссии по неподкупности. В 2013 году НАЦ установила, что бывший вице-премьер по социальным вопросам задекларировал не все участки, которыми владеет. Дело передали в генпрокуратуру. Молдовану утверждал, что задекларировал даже больше, чем нужно было: «У меня шесть участков, но следовало задекларировать только четыре: на момент оформления декларации два участка еще не были зарегистрированы в кадастре. Их я должен был указать в следующей декларации. Не вижу никаких нарушений».

В последней декларации о доходах за 2015 год (https://declaratii.cni.md/Documents/cni5/previewDocHas/id/188192) шесть участков общей площадью около 12 га действительно всплыли. Указано, что Молдовану владеет домом и тремя квартирами, заработал почти 120 тысяч лей, является соучредителем двух компаний, занимающихся коммерцией и сельским хозяйством: «Agrovasimpex» и «Аvisalim».

Неофициально в медкругах утверждают, что семья Молдовану живет на бизнес, связанный с оптикой. И вот что интересно: в декабре 2014 года МСК приняло решение №11/33-8 о сдаче в аренду двух этажей здания (http://www.chisinau.md/doc.php?l=ro&idc=408&id=10674) по улице Сергея Лазо, 7. Оно принадлежит муниципальной детской больнице №1 и является памятником национального и местного значения. Получателем 465 кв. метров элитной недвижимости в аренду на 25 лет под минимальный коэффициент стала некая компания «Medclinic Internațional», созданная также в 2014 году. Изначально одним из учредителей значилась дочь Молдовану Кристина. (№60 в бюллетене - http://www.cis.gov.md/sites/default/files/Buletinul%20Electronic%2012%202014.pdf).

Позже НАЦ заподозрила Молдовану в конфликте интересов, Кристина в срочном порядке была эвакуирована, и сейчас в компании в качестве учредителей и администратора фигурируют некие Беженарь Анжела и Сергей. Среди видов деятельности в регистрационных документах – медобслуживание, фармацевтическая деятельность, торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

«Дом Мими» по улице Сергея Лазо, 7 как памятник национального и местного значения числится под №№308 и 262 в соответствующих регистрах. Там работает магазин оптики, параллельно идут ремонтные работы. Глава национального агентства инспектирования и реставрации памятников Ион Штефэницэ говорит, что фасад здания в 2008 году был косметически подретуширован на европейские деньги. Идут проектировочные работы с целью реконструкции внутренних и внешних элементов. Проект прошел через спецкомиссию при минкульте (№4, http://www.mc.gov.md/sites/default/files/sedinta_cnmi_nr.05_din_01.04.2016.pdf).

Вот такими незамысловатыми способами муниципальные чиновники прибирают к рукам столичную недвижимость. Штефэницэ не верит, что это здание может перейти в частные руки: «Практически все скандально разрушенные памятники архитектуры были приватизированы до 1998 года, то есть до усовершенствования законодательства в области охраны культурного наследия». Однако он вспомнил случаи, когда дома уже в 2000-х приватизировали в обход установленных норм: например, дом № 62 по улице Букурешть (бывшая усадьба Рышкану-Дерожинской), здание, в котором размещается посольство Германии по улице Алексея Матеевича, 82, и здание бывшей синагоги «Лемнария» по улице Диордицы, 5. Все, конечно, делалось во благо города и с целью реставрации…

Ольга ЗЛАТАЯ