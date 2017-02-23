Адвокаты Филата расценивают решение ВСП как незаконное

Адвокаты Влада Филата расценивают как незаконное и несправедливое решение Высшей судебной палаты, которая объявила недопустимой кассационную жалобу адвокатов экс-премьера. Адвокаты утверждают, что обратятся в Европейский суд по правам человека, передает IPN.

„Решение судей не может быть квалифицировано иначе, как публичная казнь Влада Филата, которое лишний раз доказывает, что это дело является политическим, заказным. Владу Филату не было обеспечено справедливое судебное разбирательство. Предполагаем, что судьи были вовлечены в политические игры и не руководствовались буквой закона. В этом громком деле судьи показали, как не должно быть совершено правосудие”, отмечается в пресс-релизе адвокатов.

По мнению адвокатов, именно в среду, 22 февраля, список судей лояльных системе пополнился еще тремя людьми. ВСП упустила исторический шанс исправить серьезные ошибки, которые были допущены в деле Влада Филата и оставила пятно на имидже молдавской юстиции.

Высшая судебная палата объявила 22 марта неприемлемой кассационную жалобу адвокатов экс-премьера Влада Филата, посчитав ее явно необоснованной.

Влад Филат был арестован после явки с повинной Илана Шора, который заявил, что предложил Филату, когда тот был премьер-министром деньги, товары и услуги на сумму 250 млн. долларов в обмен на благосклонность правительства. Решением Суда сектора Буюкань от 27 июня Влад Филат был осужден к девяти годам тюремного заключения и штрафу в размере 60 тыс. леев. Судьи распорядились и о конфискации имущества, являющегося предметом незаконного вознаграждения в размере 791 млн. леев. Влад Филат заявляет о своей невиновности.