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ПСРМ требует немедленной отставки министра здравоохранения
23.02.2017

Партия cоциалистов возмущена решением правительства о повышении тарифов на медицинские услуги в государственных медицинских учреждениях.

После кражи денег из банковской системы, заключения кабального соглашения с Международным валютным фондом, увеличения пенсионного возраста, увеличения тарифов на энергоресурсы, после «оптимизации» системы здравоохранения, ликвидации поликлиник и озвученного намерения «укрупнения» больниц – правительство принимает очередное антисоциальное решение.

Партия социалистов выступает против преступной политики действующего правительства по коммерциализации системы здравоохранения, которая приводит к тому, что государственные лечебные учреждения разрушаются в результате хищнической «оптимизации», а охрана здоровья оказывается недоступной для большинства граждан страны.

Нынешнее повышение цен на медицинские услуги способствует ещё большему обнищанию населения страны. Жестокий удар наносится по самым страдающим и беззащитным категориям людей – пенсионерам, инвалидам, беременным женщинам, матерям с новорождёнными детьми и их семьям. При этом пенсии и пособия остаются на том же уровне, что и прежде. Речь идёт о продолжении социального геноцида народа Молдовы.

ПСРМ напоминает, что ещё в 2014 году была осуществлена незаконная приватизация единственного государственного предприятия по производству лекарственных средств "Farmaco”, в результате чего стоимость лекарств в Молдове возросла на порядок. Три года назад ПСРМ потребовала аннулирования данной сделки и возвращения "Farmaco” в собственность государства, однако требования ПСРМ были проигнорированы.

ПСРМ требует немедленной отставки министра здравоохранения РМ Руксанды Главан и отмены решений о повышении цен на лекарства и стоимости медицинских услуг. Фракция ПСРМ в Парламенте намерена в ближайшие дни вынести вотум недоверия главе минздрава.


 
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