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Общество
Синоптики прогнозируют снегопады в конце недели
23.02.2017

Государственная метеорологическая служба сообщает, что в эти выходные погода резко изменится. В субботу по всей стране ожидаются похолодание и снегопады.

На севере страны температура воздуха не опустится ниже нуля градусов, а на юге республики похолодает до +2 градусов по Цельсию. В Кишиневе днем температурный максимум составит +4 градуса.

Однако метеорологи прогнозирует потепление на следующей неделе. Температура воздуха в республике прогреется до 17 градусов тепла.

 


 
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