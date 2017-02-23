Синоптики прогнозируют снегопады в конце недели

Государственная метеорологическая служба сообщает, что в эти выходные погода резко изменится. В субботу по всей стране ожидаются похолодание и снегопады.

На севере страны температура воздуха не опустится ниже нуля градусов, а на юге республики похолодает до +2 градусов по Цельсию. В Кишиневе днем температурный максимум составит +4 градуса.

Однако метеорологи прогнозирует потепление на следующей неделе. Температура воздуха в республике прогреется до 17 градусов тепла.