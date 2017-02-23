Президент Игорь Додон, ПСРМ, ПКРМ и "Наша партия" поздравили мужчин с 23 февраля

Президент Игорь Додон и представители некоторых политических формирований отметили сегодня День защитника отечества, несмотря на то, что в Молдове День армии празднуют 3 сентября.

С поздравлением по случаю праздника, который в нашей стране отмечался в советское время, президент Игорь Додон выступил в Фесбуке. “Желаю, чтобы вы проявляли мужество во всем, стояли на рубежах социальной борьбы за достойное будущее ваших семей и нашей страны. И пусть рядом с нами всегда будет крепкое братское плечо тех, с кем мы шагаем в ногу в одном направлении, в жизни ли, в работе, в светлые или в суровые времена. Крепко жму вашу руку”, - написал глава государства.

Не прошло 23 февраля бесследно и для ПСРМ, представители которой, во главе с лидером партии Зинаидой Гречаной возложили цветы на мемориальном комплексе «Веченость». Также Зинаида Гречаная поздравила военных, ветеранов и всех мужчин, носивших военную форму.

«Стало уже традицией 23 февраля отдавать дань памяти подвигу наших воинов, мы чествуем всех, кому довелось в жизни присягать на верность Отечеству, всех, кто сегодня обеспечивает мир и безопасность в нашей стране. День 23 февраля стал поистине народным праздником в Молдове», - заявила она.

Поздравительное послание было распространено и Центральным комитетом Партии коммунистов. В нем отмечается, что «значение праздника 23 февраля потеряло свое первоначальное значение в сознании народа, и из чествования военных он превратился в международный день мужчин».

К настоящим мужчинам, защитникам Родины, обратился сегодня и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый. В своем обращении он подчеркнул, что поздравляет сильный пол с 23 февраля, несмотря на то, что эту праздничную дату игнорирует официальная власть.

«В этот день, 23 февраля, хочу поздравить всех защитников Отчизны. Поздравляю ветеранов, офицеров запаса, военнослужащих, всех честных сотрудников силовых структур, спасателей. Поздравляю с этим праздником всех молодых людей, и тех, кто служил в армии, и тех, кому не довелось шагать в строю. Не так важно, носили вы погоны или нет. Важно, что вы любите Родину всем сердцем и готовы встать на ее защиту. На защиту слабых и угнетенных, стариков, детей и женщин, всех тех, кого грабит и уничтожает бандитская власть. На защиту всего народа Молдовы. Именно это и дает нам право называть себя мужчинами. С праздником, друзья!», - написал в социальных сетях Ренато Усатый.