Олега Онищенко исключили из фракции социалистов в Кишиневском муниципальном совете

Советники-социалисты исключили Олега Онищенко из фракции ПСРМ. В заявлении отмечается, что это было сделано в связи с многочисленными нарушениями решений фракции. Об этом заявил сам глава фракции Ион Чебан, являющийся ее председателем. Чебан подчерекнул, что исключенный неоднократно поддерживал решения муниципального совета, выгодные либеральной партии, однако работающие против жителей столицы.

Одновременно с этим, фракция начала собственное внутрипартийное расследование многочисленных случаев, в которых был замешан опальный советник. Кроме всего прочего, был дан старт процедуре исключения Онищенко из членов партии социалистов.

Следует отметить, что деятельность Онищенко была связана с постоянными скандалами. Одним из последних и самых громких стал скандал с ремонтом фасада Теоретического лицея имени "Михаила Коцюбинского".