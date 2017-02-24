Сергей Манастырлы: «События пятницы, 17 февраля, привели к тому, что Тарнавскому позвонили из Кишинева и напомнили, что он не знает гагаузского языка»

Марина ТИМОТИН

Избранный 20 января спикер народного собрания Гагаузии VI созыва Александр Тарнавский подал в отставку ввиду незнания гагаузского языка (чего требует Уложение Гагаузии). Что стоит за отставкой председателя НСГ и какой сложился расклад политических сил в главном законодательном органе АТО? Об этом «Молдавским ведомостям» согласился рассказать политический аналитик Сергей Манастырлы.

Избрание Тарнавского – план демократов

- Аргумент о том, что незнание гагаузского языка не дает Тарнавскому возможность выполнять должностные обязанности согласно закону, нельзя считать объяснением. Я думаю, что он знал и о своем уровне владения гагаузским языком, и о том, что знание языка – обязательное требование для спикера НСГ и его заместителей.

Фигура Тарнавского как претендента на пост спикера НСГ обсуждалась еще в период предвыборной кампании – это не было большим секретом. Когда закончились выборы, предварительный расклад сил показал, что вполне возможно избрание спикером Дмитрия Константинова. Тем более, что во втором туре он получил большинство голосов в своем округе. К тому же в НСГ создалась группа депутатов, которые бы его поддерживали. Заручившись поддержкой башкана Ирины Влах и части депутатов, Константинов вполне мог стать спикером.

Думаю, что история с подкупами избирателей, задержанием жены Константинова была демонстрацией силы, чтобы он не мешал планам правящей партии.

Нарушения, которые инкриминировали членам штаба Константинова, вполне могли иметь место. Но надо понимать, что на выборах нарушения могли допускать и другие стороны. Вполне возможно, что те же демократы совершали подобные же ошибки, но это не привлекло внимания правоохранительных органов.

Избрание Тарнавского 20 января спикером НСГ было реализацией плана демократов по получению условного большинства и приходу к власти в собрании.

Как поправили спикера

- Есть несколько версий объяснения случившегося. По закону НСГ должен переутверждать состав действующего исполкома. Точно так же с избранием нового парламента Молдовы приходит новое правительство или утверждается старое. Звучат мнения, что сторонники ДПМ планировали получить доступ к двум ведомствам: главному управлению строительства, транспорта, инфраструктуры и связи и главному управлению образования.

Наиболее правдоподобная версия заключается в том, что из-за действий Тарнавского сторонники ДПМ в регионе не сумели реализовать этот план. То ли по причине того, что его не проинформировали, то ли по какой-то другой причине, Александр Тарнавский проголосовал за утверждение исполкома вразрез с действиями коллег по группе сторонников Демпартии в НСГ. В результате в утвержденном составе гагаузского правительства были только те изменения, которые инициировала сама башкан Ирина Влах.

Склоняюсь к мнению, что эти события прошлой пятницы и привели к тому, что Тарнавскому позвонили из Кишинева и напомнили, что он не знает гагаузского языка.

Другая версия: депутат Сергей Чимпоеш направил предварительное заявление об аннулировании постановления НСГ по выборам председателя Александра Тарнавского на учредительном заседании 20 января, так как была нарушена ст.53 Уложения Гагаузии, предписывающая, что председатель должен владеть гагаузским языком. Если бы он получил отказ, то следующий шаг - обращение в суд. Отказ он еще не получил, а Тарнавский уже написал заявление о снятии полномочий.

Вся история с Тарнавским показала: попытки добиться реализации партийных интересов в ущерб закону и интересам общества рано или поздно обречены на провал.

Политическим силам в НСГ придется договариваться

- В НСГ избрано 33 депутата из 35. Подавляющее большинство выдвигались как независимые. На данный момент ни у одной из политических сил нет ярко выраженного большинства. Из того, что есть, наибольшее количество контролируют демократы, 10-12 депутатов, но это не большинство. Среди них депутаты, которые получили открытую поддержку Демпартии во время избирательной кампании, которые явно лояльны ДПМ, например, Владимир Кыса, зампредседателя НСГ. Но есть и такие, в чьей лояльности сторонники ДПМ не уверены до конца. Или уверены, но ошибались, как в случае с Тарнавским.

История с Константиновым, которого силовыми методами буквально выкинули из политики, ярко демонстрирует неуверенность ДПМ в раскладе политических сил в Гагаузии, особенно в НСГ. Но эта же история показала, что сторонники Демпартии в регионе склонны привлекать к сотрудничеству не только путем диалога, но и другими методами. Поэтому если для них станет вопрос ребром, то не исключено, что посредством давления на независимых депутатов они сумеют обеспечить себе большинство в НСГ. Будет ли это большинство прочным - уверенности нет.

События февраля 2014 года в Гагаузии показали, что большинство, сколоченное не самыми чистоплотными методами, быстро рассыпалось, когда население региона подняло вопрос о проведении референдума. Тогда для Кишинева и демократов это был удар ниже пояса. Для разговора приезжал Андриан Канду, четверо депутатов НСГ из фракции Демпартии, в том числе Константинов, были исключены из ДПМ за участие в организации и проведении референдума.

Надо учитывать, что Демпартия – не единственная группа влияния в гагаузском парламенте. Своих представителей в НСГ имеют и Партия социалистов, и башкан Ирина Влах. Но даже сообща они не контролируют большинство депутатского корпуса – вместе обе группы влияния с трудом наберут 12 депутатов.

Поэтому все крупные игроки в народном собрании Гагаузии постараются привлечь к сотрудничеству независимых депутатов, выдвинувшихся и избранных без поддержки региональных или республиканских политических сил. Создалась ситуация, вынуждающая к сотрудничеству даже стороны с противоположными взглядами на политические процессы, если депутаты хотят действительного решения важных для автономии вопросов.