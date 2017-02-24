Гимпу: Грязь на улицах Кишинева лежит с 28 июня 1940 года

Председатель Либеральной партии в очередной раз заступился за своего племянника, генерального примара столицы Дорина Киртоакэ, и нашел оправдание творящемуся в городе бардаку.

- Эта грязь, которую принесли генеральному примару, у нас с 28 июня 1940 года, если даже не с 1812 года, - сказал он.

Гимпу не упустил возможности отметить, что если бы Молдова была в составе Румынии, у нас были бы нормальные дороги и не было бы грязи.

Напомним, вчера генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ, прозванный в соцсетях "грязнулей года" за неумение навести порядок в Кишиневе, получил заслуженную награду от фракции Партии социалистов в мунсовете. Ему был вручен кубок, наполненный грязью, которая в последние недели заполонила Кишинев из-за неубранного тающего снега.

- Грязнуля года сказал, что последние 50 лет столица разрушалась, и лишь с 2007 года наступил просвет. Он получил приз, - отметил глава фракции социалистов Ион Чебан.

Кроме этого Киртоакэ переименовали из Дорина в Глодина (от молдавского «glod» - грязь).