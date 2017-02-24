Парликов: Пора прекратить накапливать газовый долг и напомнить акционерам о том, что 300 миллионов - на их ответственности

Долги "Moldovagaz" перед "Gazprom" образовались в результате неправильного управления предприятием в Молдове, а также при молчаливом согласии властей в Кишиневе. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом заявил в ходе телевизионной передачи эксперт IDIS Viitorul Виктор Парликов.

Он считает, что "прежде чем искать решение по задолженности, которая образовалась, необходимо прекратить это накапливание долга, в том числе на левом берегу Днестра".

"Схема договора, по которому "Moldovagaz" закупает природный газ для приднестровского региона, несмотря на то, что товар остается неоплаченным, была навязана нам под предлогом, что Молдова не признает независимость Приднестровья, соответственно - компания должна приобретать природный газ для всей страны", - отметил Парликов.

По его словам, "это все равно, что покупать газ в качестве государства, а не в качестве экономического агента".

"Moldovagaz" предоставляет услугу по легализации деятельности Gazprom на левом берегу, принося тем самым субсидии, признанные на международном уровне. Часть денег направлена на поддержку бюджета сепаратистского региона, а другая часть на субсидирование потребителей, в том числе для Молдавская ГРЭС, от которой мы покупаем электроэнергию. Даже если формально электричество, произведенное в Приднестровском регионе является относительно дешевым, если учитывать долг, который накапливается перед Gazprom, связанный с производством энергии, то цена - в несколько раз выше. Таким образом, конкурентоспособность следует рассматривать в качестве задолженности за природный газ", - сказал эксперт.

Парликов пришел к выводу, что "долги за потребление газа на правом берегу Днестра, на сумму около $500 млн., около $200 млн. могут быть возмещены за счет сборов на законных основаниях".

"Остальные $300 млн. придется взять на себя акционерам, которые несут ответственность за накопление этих долгов",- отметил он.