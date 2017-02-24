В Молдове политики не верят в успех Трампа

Молдавские наиболее популярные медиа, в большей степени сочувствуют нынешней американской либеральной оппозиции.

Синхронно с ведущими медиа Украины, молдавские СМИ избрали в качестве доминирующей линию либеральных мировых изданий, в которых шаги нынешнего президента США подвергаются критике. Позиция же самого Трампа освещается в значительно меньшей степени.

Не исключено, что после полноценного анализа общественно-политической ситуации в США, руководство Молдовы по рекомендации аналитиков решило придерживаться либерального вектора, которому следуют оппоненты Трампа.

Напомним, ряд всемирно известных ньюсмейкеров, в том числе российский знаменитый либеральный экономист и менеджер Анатолий Чубайс высказывают мнения о том, что положение Трампа неустойчиво, он находится в конфликте со значительной частью прессы, бизнес-элитами и мощными силами внутри силового блока США, в том числе в спецслужбах.

Действия Трампа также подвергаются значительной критике со стороны европейских элит. Молдова, помимо тесных отношений с США, также нуждается в хороших отношениях с европейскими дипломатами, политиками и структурами. Все эти, и другие факторы, оказывают существенное влияние на медийную политику в современной Молдове.

Влад Плахотнюк явился автором резонансного открытого письма в адрес Дональда Трампа, однако, с течением времени политик, скорректировал свою позицию.