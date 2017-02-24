Рост тарифов на медицинские услуги в Молдове: на кого Бог пошлет

Новые тарифы на медицинские услуги не повлияют на граждан Республики Молдова, которые обладают полисом обязательного медстрахования, уверяют в министерстве здравоохранения страны.

"Примерно у 86% населения будет доступ к бесплатным медицинским услугам и лечению с компенсацией. Спекуляции о том, что повышение тарифов ограничит доступ к медицинским услугам граждан, в частности, с небольшими доходами необоснованные и ложные", — отметили в ведомстве. Как пояснили в Минздраве, "остальные 14% населения страны могут воспользоваться бесплатными или компенсируемыми медицинскими услугами, если приобретут полис обязательного медстрахования".

"Для этих категорий граждан доступ к здравоохранению не будет роскошью, а гарантированным государством правом. Более того, люди, застрахованные правительством, то есть те, у кого маленькие доходы, у которых нет работы, нетрудоспособные граждане, получат благодаря повышению тарифов более качественные медуслуги и лечение", — подчеркнули в Минздраве.



В ведомстве отметили, что рост тарифов на медицинские услуги происходит раз в два года. В последний раз тарифы на медицинские услуги повышались в 2011 году. "Это обязательная мера для лучшего функционирования системы здравоохранения, применяемая во всем мире. Эта мера позволяет ежегодно внедрять новые методы диагностики и лечения, что позволяет врачам быстро и точно определить заболевание и применять соответствующее лечение", — добавили в министерстве.

"Граждане, которые не могут купить такой полис по причине отсутствия дохода, должны продемонстрировать это как этого требует законодательство Республики Молдова", — добавили в министерстве.Как подчеркнули в Минздраве, люди, у которых маленькие доходы, или безработные граждане застрахованы правительством. Для того, чтобы получить медстраховку от государства необходимо иметь официальный статус безработного или получателя материальной помощи. Согласно закону об обязательном медицинском страховании, правительство выступает страхователем в отношении 15 категорий граждан. Речь идет о детях дошкольного возраста, школьниках, студентах, резидентах, докторантах, беременных, роженицах, людях с особыми потребностями, гражданах с официальным статусом "безработный", матерях четверых и более детей, а также получателях соцпособий.