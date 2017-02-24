Столтенберг рассказал, когда НАТО придет в Молдову

Уже летом в Кишиневе откроется Офис связи с НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса в ходе телефонного разговора с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

"В марте начнется процедура аккредитации главы Офиса и персонала, а в июне 2017 года планируется его открытие", — сообщил Столтенберг, которого цитирует пресс-служба молдавского правительства.

В свою очередь, глава кабмина РМ пригласил Столтенберга совершить визит в Молдову и принять участие в открытии Офиса.

Филип также подчеркнул, что "молдавское правительство окажет необходимую поддержку для упрощения процедур аккредитации руководителя и персонала Офиса, а также для его нормального функционирования". Кроме того, глава кабмина пояснил, что в Плане действий по партнерству между Молдовой и НАТО указан нейтралитет Молдовы, поэтому "дополнительных соглашений по этому вопросу заключать не потребуется". Соглашение об открытии в Кишиневе Офиса связи с НАТО Филип и Столтенберг подписали 29 ноября 2016 года в Брюсселе. Против этой инициативы неоднократно выступал президент Молдовы Игорь Додон. Он считает, что "открытие бюро связи НАТО в столице — это вызов для всего молдавского общества". Глава государства уверен, что Молдова не нуждается в таком бюро. Также Додон неоднократно заявлял, что "если офис НАТО откроется, то он будет выступать за его закрытие. В свою очередь спикер парламента Андриан Канду ранее заявлял, что это будет "гражданский офис, который не несет никакой угрозы государственности или статусу нейтралитета Молдовы".