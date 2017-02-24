"НГ": Двухголовая молдавская власть переигрывает Москву. Население республики хочет в РФ, но останется с ЕС

Ставка Москвы на президента Игоря Додона может не оправдаться, пишет российская "Независимая газета". Это показала вчерашняя встреча главы государства с премьер-министром и спикером парламента: мнения левого Додона и остальных правых представителей власти оказались диаметрально противоположными. Президент рассчитывает на досрочные парламентские выборы, которые может выиграть с Партией социалистов. Большинство в парламенте меняет избирательный закон не в пользу Додона.

Вчера состоялась встреча президента Молдавии Игоря Додона со спикером парламента и премьер-министром страны. После встречи спикер и премьер заявили, что считают необходимым диалог с президентом, несмотря на разногласия.

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип считают европейскую модель развития наилучшей для страны и поддерживают открытие Бюро НАТО в Кишиневе. Свою позицию они высказали на брифинге после встречи с президентом Игорем Додоном. Президент против открытия офиса НАТО и за сближение с Россией и Евразийским экономическим союзом.

Директор Национального института стратегических исследований, экс-посол РМ в США Николай Киртоакэ назвал власть в стране двухголовой, в которой головы смотрят в противоположные стороны. Киртоакэ сказал «НГ», что президент Игорь Додон, единственный легитимный из всей власти (его избирали прямым голосованием), но он не может выполнить обещания, данные избирателям, так как закон ему это не позволяет.

В минувшем году власть пошла на возвращение в республике прямых президентских выборов (с 2000 года президент избирался в парламенте), чтобы сбить волну массовых протестов. Митинги с требованием отставки власти в целом, проведения прямых президентских и досрочных парламентских выборов проходили в стране в режиме нон-стоп с 2015 по 2016 год. Выборы президента накал страстей сбили, особенно после встречи Игоря Додона с Владимиром Путиным. Этот момент убедил население в том, что все будет хорошо. А хотят рядовые молдаване, чтобы связи с РФ были восстановлены и открылся российский рынок. Пока молдавские фермеры не знают, куда девать урожай. Еще одну проблему может решить Москва – с мигрантами. Молдавским гастарбайтерам в РФ обещаны легитимизация и амнистия для тех, кто когда-то нарушил режим пребывания и теперь не может вернуться в Россию.

А там – работа, которой нет дома и в ЕС. Все эти обнадеженные люди проголосовали бы на выборах в парламент за Партию социалистов, лидером которой до президентства был Додон. Однако проевропейское большинство в парламенте это понимает и уже нашло способ проблему обойти. Подготовлен законопроект, который сделает выборы мажоритарными. То есть голосовать избиратели будут не за партии, а за кандидатов в одномандатных округах. Дальше сработает простая арифметика: по словам Николая Киртоакэ, в бедной стране купить большинство депутатов богатым партиям ничего не стоит. И тогда Демпартия во главе с Владимиром Плахотнюком (молдавский олигарх) с молчаливого согласия Запада получит абсолютное большинство в молдавском парламенте.

Киртоакэ считает противостояние президента с правительством и большинством в парламенте бедой, которая усугубляет кризис в республике. По словам молдавского эксперта, Додон вчера предпринял попытку дискуссии с представителями остальных ветвей власти. Однако это ни к чему не привело.

ЕС, считает Киртоакэ, относится к Молдове достаточно осторожно, стремясь сохранить диалог с нынешней «двухголовой» властью и не дать стране скатиться в экономический кризис и политическую нестабильность. Политолог отметил, что три главных игрока в регионе: «ЕС, США и Россия – прекрасно понимают, что у президента Додона недостаточно полномочий, чтобы изменить нынешнее равновесие сил и статус-кво в Молдове».

Ситуация, сложившаяся в республике, уже раздражает Европу. «Республика Молдова говорит на два голоса с внешними партнерами, создавая путаницу и вызывая все больше равнодушия», – пишет Deutsche Welle.

Молдавские президентура и правительство продвигают абсолютно противоположные месседжи на внешнем плане, и эта двойственность, кажется, уже надоела или даже раздражает европейских и западных партнеров, пишет газета. И приводит пример, когда недавно в Брюсселе пророссийский президент Игорь Додон выступил за расторжение Соглашения об ассоциации с ЕС, «чтобы умерить гнев России». Он также призвал Североатлантический альянс отказаться от открытия офиса связи НАТО в Кишиневе в апреле 2017 года. Додон пояснил, что Молдова является нейтральным государством и не нуждается в офисах международных военных блоков на своей территории, но ничего не сказал о незаконном присутствии российских войск в Молдове. Но на следующий день после заявлений Додона, отмечает издание, премьер-министр Павел Филип поинтересовался в рамках заседания правительства, как идет подготовка к открытию офиса НАТО в Кишиневе.