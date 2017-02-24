Михай Гимпу: Следующие парламентские выборы пройдут в соответствии с действующим Кодексом о выборах

Либеральная партия, вероятнее всего, до следующих парламентских выборов не будет голосовать за поправки в Кодекс о выборах, касающиеся введения голосования по одномандатным округам. Об этом дал понять лидер ЛП Михай Гимпу в ходе передачи „Important” на телеканале TVC 21, передаёт IPN.

„Следующие парламентские выборы пройдут в соответствии с Кодексом о выборах, который есть сейчас”, - заверил Михай Гимпу.

Лидер ЛП выразил уверенность в том, что возглавляемая им партия обязательно попадёт в состав парламента, который будет избран в 2018 году. „За нами нет грехов и ошибок, мы не крали миллиард. Нас критикуют за то, что мы создали коалицию с ДПМ. Но эта коалиция была необходима. В стране установилась ​​стабильность, европейские партнёры нам улыбаются, доверяют нам. И наши люди начали понимать, что ситуация меняется к лучшему. Я не верю опросам. Я тоже могу заказать опросы, в которых все русские и гагаузы Молдовы скажут, что они выступают за объединение с Румынией”, - заявил лидер либералов.

Михай Гимпу обвинил бывшего премьер-министра Влада Филата в том, что Игорь Додон победил на президентских выборах. „Путь в президенты Додону расчистили Филат, Шор и те, кто украл миллиард. Люди разочаровались, в случае большинства из тех, кто проголосовал за Додона, на самом деле имело место протестное голосование. Додон победил и за счёт „давней сети”. Не будем забывать, что у нас всё ещё есть ностальгирующие, которые хотят в Россию”, - сказал лидер ЛП.