Румыния может приватизировать энергокомпании Молдовы

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Экономика
Правительство Молдовы готово рассмотреть вопрос приватизации государственных энергетических предприятий нашей страны компаниями из Румынии.
Тома Петку отметил, что в рамках подписанного ранее меморандума стороны должны продолжать партнерство для реализации проектов по взаимоподключению энергосистем двух стран.
«Это сотрудничество очень важно, поскольку мы заинтересованы в проектах взаимоподключения с соседними странами, в частности, с Молдовой, как в сфере природного газа, так и электроэнергии», – сказал Тома Петку.
Он напомнил, что тема взаимного подключения систем транспортировки природного газа и электроэнергии включена в меморандум, подписанный правительствами Молдовы и Румынии в мае 2015 г.
В ходе встречи Октавиан Калмык и Тома Петку также обсудили расширение газопровода Яссы-Унгены до Кишинева, а на территории Румынии – до Онешт.
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