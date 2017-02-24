Румыния может приватизировать энергокомпании Молдовы

Правительство Молдовы готово рассмотреть вопрос приватизации государственных энергетических предприятий нашей страны компаниями из Румынии.

По сообщению румынских СМИ, об этом заявил вице-премьер, министр экономики Молдовы Октавиан Калмык во время встречи в Бухаресте с министром энергетики Румынии Томой Петку, на которой стороны обсудили перспективы расширения существующего партнерства в области энергетики между Молдовой и Румынией, передает NOI.md.

Тома Петку отметил, что в рамках подписанного ранее меморандума стороны должны продолжать партнерство для реализации проектов по взаимоподключению энергосистем двух стран.

«Это сотрудничество очень важно, поскольку мы заинтересованы в проектах взаимоподключения с соседними странами, в частности, с Молдовой, как в сфере природного газа, так и электроэнергии», – сказал Тома Петку.

Он напомнил, что тема взаимного подключения систем транспортировки природного газа и электроэнергии включена в меморандум, подписанный правительствами Молдовы и Румынии в мае 2015 г.

В ходе встречи Октавиан Калмык и Тома Петку также обсудили расширение газопровода Яссы-Унгены до Кишинева, а на территории Румынии – до Онешт.