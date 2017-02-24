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Спорт
Чемпиона Молдовы по футболу будут определять осенью
24.02.2017

Чемпионат Молдовы по футболу официально перешёл на систему «весна – осень».

Победители Национальной Дивизии (НД) и остальных лиг чемпионата Молдовы по футболу уже с 2018 года будут определяться не весной, как сейчас, а осенью. Решение об этом было принято делегатами Исполнительного комитета Федерации футбола Молдовы (FMF) на заседании, прошедшем 23 февраля, передаёт NOI.md.

Переход на систему «весна – осень» стал результатов переговоров функционеров FMF с руководителями футбольных клубов, которые в конечном счёте поддержали эту инициативу. Таким образом, чемпионат Молдовы сезона 2016/17 годов станет последним, когда победители лиг, в том числе Национальной Дивизии, станут известны весной. В начале 2018 года в НД, Дивизии «А», Дивизии «В», национальных турнирах среди женщин, детей и юношей стартует новый чемпионат, который продлится до осени следующего года.

Определение обладателей призовых мест в Национальной Дивизии по старой системе «осень – весна» позволяло к концу мая отбирать участников от Молдовы в европейских турнирах под эгидой UEFA. Эти турниры, к которым относятся Лига чемпионов (ЛЧ) и Лига Европы (ЛЕ), обычно начинаются в июле. В связи с изменениями в формуле проведения чемпионата, обладатели «путёвок» в ЛЧ и ЛЕ сезона 2018/19 годов будут определены уже осенью этого года в рамках укороченного промежуточного турнира, который будет разбит на два круга.

Ранее президент FMF Павел Чебану в эксклюзивном интервью NOI.md объяснил необходимость перехода на систему «весна – осень» тем, что «в Молдове не создано приемлемых условий для проведения футбольных матчей в зимнее время, а большой перерыв между осенней и весенней частью чемпионата негативно сказывается на подготовке клубов». Он заявил о целесообразности перехода на систему «весна – осень», которая позволит клубам использовать «зимнее окно» более эффективно и избавит болельщиков от необходимости мёрзнуть на неотапливаемых стадионах. Также он рассказал о положительном примере стран Прибалтики, Белоруссии, Казахстана и Грузии, где система «весна – осень» себя успешно зарекомендовала.

Уточним, что футбольные турниры под эгидой FMF проводятся в Молдове с 1992 года. Крупнейший из них – Национальная Дивизия – в дебютном сезоне 1992 года проводился по системе «весна – осень». Чемпионом тогда стал клуб «Зимбру» из Кишинёва. Начиная с сезона 1992 - 1993 годов, НД, а также Дивизия «А» и Дивизия «В» проводятся по системе «осень – весна» с длительным зимним перерывом посреди сезона.


 
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