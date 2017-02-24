Онищенко обвинил Чебана в своем исключении из ПСРМ

Уже бывший социалист Олег Онищенко утверждает, что за решением фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева (МСК) исключить его стоит Ион Чебан и его мать, которая также является муниципальным советником. По словам Онищенко, Чебан готовит платформу для выборов мэра в 2019 году, а проблемы горожан его не интересуют.

«За этим решением стоят Ион Чебан со своей матерью. Они не удовлетворены моей позицией о необходимости участвовать в заседаниях МСК. Я против пертурбаций и блокирования заседаний. Уже полтора года Совет неработоспособен. У нас свыше двух тысяч проектов, по которым надо принять решение. Я предлагал участвовать в заседаниях МСК, выполнять предвыборные обещания, выдвигать конкретные предложения», - сказал он Deschide.MD.

По словам муниципального советника, вся фракция ПСРМ в МСК работает на интересы Иона Чебана.

«Он уже начал предвыборную кампанию за пост мэра и использует в этих целях всё, что может предложить партия. Чебан никогда не выходил с конкретными предложениями. Посмотрите заседания МСК за последний год. Ион Чебан появляется в первые полчаса, делает заявления и покидает заседание. Рассмотрение проблем города и его жителей его не интересует. Я часто обращал внимание коллег на это и вот результат - меня исключили, даже не оповестив», - заявил Онищенко.

В связи с этим советник сказал, что продолжит работать в интересах граждан, а чтобы выполнить свои обещания, он готов общаться со всеми советниками.

Напомним, председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан сообщил сегодня, что решением советников-социалистов Онищенко был исключен из фракции и в дальнейшем будет исключен из партии.