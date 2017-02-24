Додон не поддерживает кандидатуры трех послов

Доверенное лицо президента Игоря Додона Ион Чебан опубликовал письмо главы государства премьер-министру Павлу Филипу, в котором сообщается, что президент не подпишет указы о назначении трех послов, предложенных правительством, передает IPN.

Глава государства отмечает, что принял к сведению запрос о подтверждении к принимающим странам для назначения нескольких послов, предложенных правительством, но не утвердит кандидатуры трех из них.

Игорь Додон заявляет, что не подпишет указы о назначении Владимира Чобану, предложенного в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Молдова в Беларуси, Валерии Шейкан – послом в Австрии и Игоря Клипий – послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

„Чтобы избежать сбоев в дипломатической деятельности”, глава государства предлагает премьер-министру дополнительные консультации по выбранным кандидатурам.