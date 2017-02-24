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Спорт
„Шериф” стал новым лидером Национального дивизиона
24.02.2017

„Шериф” победил „Сперанцу” со счётом 2:0 в Ниспорень, в рамках 20-го тура Национального дивизиона. В результате этой победы команда под руководством итальянца Роберто Бордина поднялась на первую строчку в таблице чемпионата, передаёт IPN.

Успех тираспольчанам принесли голы, которые в первом тайме забили Евгений Оанча и Йосип Брезовец. Хорват забил свой десятый гол в текущем сезоне и является лучшим бомбардиром чемпионата. „Шериф” на одно очко опережает „Милсами”, который уступил „Заре” со счётом 1:2. Бельчане прервали серию „Милсами” из 10 матчей без поражений. „Заря” находится на третьей строчке, в 2 очках от лидирующего в турнирной таблице „Шерифа”.

В другом матче 20-го тура „Академия” одолела „Петрокуб” со счётом 2:1. В субботу, 25 февраля, пройдут матчи „Дачия” – „Динамо-Авто” и „Зимбру” – ФК „Унгень”.


 
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