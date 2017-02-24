RISE рассказал, как Минсельхоз распродаёт госимущество и должности

Опубликовано новое сенсационное расследование, проведённое журналистами RISE Moldova. На этот раз в поле зрения репортёров попали мошеннические схемы, проворачиваемые в Министерстве сельского хозяйства.

В распоряжении RISE оказались материалы уголовного дела, изучив которые, журналисты выяснили, что в Минсельхозе налажен выгодный бизнес по продаже госимущества, земель и должностей.

В уголовном деле фигурирует глава Минсельхоза, экс-министр юстиции, экс-замминистра сельского хозяйства и пищевой промышленности, глава Национального колледжа виноградарства и виноделия.

Главный фигурант – крупный предприниматель Тудор Унгуряну, который ради продвижения и развития своего бизнеса фактически «купил с потрохами» множество крупных и мелких чиновников. Преследуя свои корыстные цели, бизнесмен разработал сразу несколько мошеннических схем, в которых с готовностью принимали участие замминистра сельского хозяйства Николай Олару, директор Колледжа виноградарства и виноделия Лазэр Кирикэ, примар Ставчен Валентин Сытник, глава управления по администрированию госимущества и земельного фонда Минсельхоза Вячеслав Дони и другие. Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама свою причастность к схемам отрицает и сожалеет, что не смог проконтролировать своих подчинённых.

Подробнее с материалами расследования можно ознакомиться здесь.