24 Февраля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Шалару хочет, чтобы Гимпу прошел проверку на детекторе лжи
24.02.2017

Бывший министр обороны Анатолий Шалару утверждает, что, когда лидера ЛП Михая Гимпу приглашают на какую-нибудь передачу, в студию необходимо привозить полиграф.
Он сказал это после того, как лидер либералов заявил в одной из телепередач, что Анатолий Шалару хотел подкупить семь депутатов ЛП.

Шалару написал это на своей странице в Facebook-е, недоумевая, почему эти семь либералов не хотят выступить на пресс-конференции и публично подтвердить слова Михая Гимпу.

В то же время Шалару советует тем, кто приглашает лидера либералов на телевидение, привезти в студию детектор лжи, чтобы увидеть, скажет ли Гимпу что-то еще, кроме слов «Добрый вечер» и «До свидания».

Следует отметить, что отношения между ними испортились в конце прошлого года, когда  либералы обвинили Шалару в том, что он «совместно с несколькими новостными порталами Молдовы и Румынии скоординировал появление нескольких заказных статей, порочащих членов Либеральной партии, что задокументировано и доказано, в том числе несколькими источниками». Впоследствии ЛП лишила Шалару политической поддержки.

С другой стороны, Шалару обвинил ЛП в том, что «она превратилась в ООО» под руководством Гимпу.


 
Количество просмотров:
38
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.