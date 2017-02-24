Шалару хочет, чтобы Гимпу прошел проверку на детекторе лжи

Бывший министр обороны Анатолий Шалару утверждает, что, когда лидера ЛП Михая Гимпу приглашают на какую-нибудь передачу, в студию необходимо привозить полиграф.

Он сказал это после того, как лидер либералов заявил в одной из телепередач, что Анатолий Шалару хотел подкупить семь депутатов ЛП.

Шалару написал это на своей странице в Facebook-е, недоумевая, почему эти семь либералов не хотят выступить на пресс-конференции и публично подтвердить слова Михая Гимпу.

В то же время Шалару советует тем, кто приглашает лидера либералов на телевидение, привезти в студию детектор лжи, чтобы увидеть, скажет ли Гимпу что-то еще, кроме слов «Добрый вечер» и «До свидания».

Следует отметить, что отношения между ними испортились в конце прошлого года, когда либералы обвинили Шалару в том, что он «совместно с несколькими новостными порталами Молдовы и Румынии скоординировал появление нескольких заказных статей, порочащих членов Либеральной партии, что задокументировано и доказано, в том числе несколькими источниками». Впоследствии ЛП лишила Шалару политической поддержки.

С другой стороны, Шалару обвинил ЛП в том, что «она превратилась в ООО» под руководством Гимпу.