Суд получил право взыскивать с родителей расходы на воспитание и содержание ребенка

Если размещение ребенка в социальную службу обусловлено насилием, пренебрежением, эксплуатацией, отказом или любым другим способом уклонения родителей от осуществления их прав и родительских обязанностей, то суд по требованию территориального органа опеки и попечительства может принять решение о взыскании с родителей расходов на воспитание и содержание ребенка в службе с момента размещения. Соответствующие положения содержатся в проекте закона, принятом в первом чтении в пятницу, 24 февраля, передает IPN.

Проект вносит изменения в несколько законодательных актов, в том числе в Уголовный кодекс, который будет предусматривать штрафы для родителей, которые не выполняют свои обязанности перед детьми. В случае злонамеренного уклонения от исполнения обязанностей и ребенок попадет в центр временного размещения, родители будут наказаны штрафом в размере от 15 тыс. до 25 тыс. леев. Так же, им грозит наказание в виде неоплачиваемого труда сроком до 120 часов. В случае если родители откажутся от реинтеграции ребенка в семью, будут наказаны штрафом в размере от 15 тыс. до 40 тыс. леев.

Проект предусматривает наказания и за воспрепятствование осуществлению права на общение с ребенком или ограничение права участвовать в воспитании ребенка. Соответственно, если одному родителю или обоим родителям будут мешать, без оснований, общаться и воспитывать ребенка, это будет наказываться штрафом до 20 тыс. леев или общественными работами сроком до 120 часов.

Проект предусматривает также расширение полномочий местных органов опеки и попечительства при снижении брачного возраста, права ребенка на общение с родителями и другими родственниками, права ребенка на фамилию и отчество, права и обязанности родителей по воспитанию и обучению детей, отобрании ребенка у родителей без лишения родительских прав.

В то же время, согласно проекту, территориальные органы опеки и попечительства должны получить полномочия, связанные с: определением места жительства ребенка, осуществлением родительских прав в случае, когда родители живут отдельно, правами дедушек и бабушек, братьев и сестер ребенка на общение с ним, последствиями лишения родительских прав и др.