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Общество
Чимпой: "Еуджен Дога идёт к Моцарту"
25.02.2017

Академики, писатели и деятели культуры стали участниками организованной национальной библиотекой акции "Еуджен Дога – Человек тысячелетия", передаёт IPN.

По словам Доги, мероприятие, в ходе которого он был объявлен Человеком тысячелетия, стало для него сюрпризом. Композитор сказал, что для него важна "котомка, которую он несёт на спине и старается чем-то наполнить". Своим творчеством он хотел бы "заглушить ту черноту, что окутывает нас, словно вуаль".

Академик Михай Чимпой назвал Догу "динамичной личностью в контексте всей нашей румынской национальной культуры, личностью, разнёсшей весть о нас в мире и включившей Молдову в европейский ценностный диалог и в мировую культуру". "В скором времени Еуджен Дога станет полноправным членом Европейской академии наук и искусств, с резиденцией в Вене, на Родине Моцарта, - Еуджен Дога идёт к Моцарту”, - подчеркнул Чимпой.

Академик Николае Дабижа призвал собравшихся не избегать слов о гениальности Доги сегодня, пока он жив: "Через 50 или 70 лет о его гениальности будут говорить все. Дога является Эминеску в музыке".

1 марта Доге исполняется 80 лет.


 
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