Парламент утвердил план реализации Соглашения об ассоциации с ЕС на текущий год

Весенняя сессия парламента началась с утверждения плана по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС. Спикер снова назвал европейскую интеграцию главной целью, для достижения которой нужно объединить усилия.

"В преамбуле проекта подчеркивается важность внедрения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и содержится призыв к консолидации всех парламентских политических сил, чтобы это процесс можно было ускорить", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Программа оговаривает принятие и пересмотр ста с лишним законов, которые парламент считает приоритетными. По словам депутатов, выполнение плана - это залог дальнейшего развития страны.

"Наши мечты о жизни в цивилизованном государстве и стремление двигаться вперед предполагают четкий политический курс. Мы хотим, чтобы евроинтеграция была эффективной и необратимой. Хотим, чтобы у Молдовы были одинаково хорошие отношения с Россией, Украиной и с Румынией. Наша маленькая страна не сможет уверенно развиваться, если в этих отношениях возникнут проблемы", - отметил почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков.

"Это план модернизации Молдовы. Все фракции должны мобилизоваться, чтобы повысить уровень жизни в республике и обеспечить движение по пути развития", - сказал независимый депутат Сергей Стати.

Ранее премьер Павел Филип отметил, что национальный план по реализации Соглашения об ассоциации на 14-16 годы выполнен на 74%.