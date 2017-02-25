Михаил Сидоров: «Граждане должны работать в государственном аппарате независимо от этнической принадлежности»

Марина ТИМОТИН

Процесс реализации Стратегии укрепления межэтнических отношений в Республике Молдова в 2017–2027 годах, утверждённой правительством в конце прошлого года, обсуждался на национальной конференции, которая прошла в Кишиневе 16 февраля. Акцию организовало бюро межэтнических отношений в сотрудничестве с управлением Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ, были приглашены представители правительства, этнокультурные организации, ООН, зарубежные гости. Отмечено, что Молдова до сих пор не ратифицировала Европейскую хартию региональных языков и не обеспечила представительство этнических меньшинств в центральных органах власти. Зарубежные гости подчеркнули, что общество искусственно разделяют по критерию общения на разных языках «для достижения краткосрочных политических целей».

Но вопрос должен стоять иначе: не интегрирование меньшинств в молдавское общество, а консолидация общества, уверен Михаил Сидоров, руководитель Информационно-аналитического правового центра при Координационном Совете российских соотечественников в РМ. Он также рассказал «Молдавским ведомостям» о том, почему утвержденная правительством стратегия до сих пор не опубликована.

- Соответствует ли название документа особенностям народонаселения Молдовы?

- Первоначально это была стратегия интеграции национальных меньшинств. Мы обратили внимание на неточность названия и его несоответствие особенностям народонаселения. Этнические меньшинства в Молдове - не пришлые, они здесь живут веками и вместе в 1991 году создавали государство. Нужно говорить не о стратегии интеграции, а о стратегии консолидации.

В основе нашего мнения - Люблянские рекомендациях Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств, в которых заложен принцип: «интеграция - это процесс, захватывающий всех членов общества, принадлежащих как к большинству, так и меньшинству. Как таковой он ведет к постепенному приспосабливанию структур общества и является закономерным признанием взаимной аккомодации (приспособления организма в целом к изменению внешних условий) и активного вовлечения. Политика должна быть направлена на сбалансированное взаимодействие в обществе».

Проще говоря, усилия должны быть направлены на консолидацию общества как первостепенную цель. В нашей законодательной базе для этого есть многое. Закон о функционировании языков закрепляет многоязычие и возможность получения образования на родных языках. Закон 2001 года о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовой статус их организаций.

В 1995 году был принят и действовал до 2014 года закон об образовании, который предусматривал его получение на молдавском и русском языках, а также на родном языке. Но принятый в 2014 году Кодекс об образовании установил монополию румынского: государство обязалось «обеспечить образование на государственном языке и в пределах возможности - на языках нацменьшинств». Русский продолжает оставаться языком межнационального общения, уже не упомянут в кодексе как язык обучения.

- Почему представителей этнических меньшинств нет среди госслужащих?

- Авторы стратегии объявили, что решение проблемы изучения госязыка будет решением всех проблем укрепления межэтнических отношений. За более чем 20-летний срок выросло новое поколение, представители различных этносов получили образование в вузах в основном на государственном языке, но где они в системе управления? В местных органах власти в местах компактного проживания – да, а вот госаппарат - мононациональный.

Не только этнические сообщества постоянно говорят об этих упущениях. Совет Европы раз в три-четыре года проводит мониторинг выполнения Рамочной конвенции о защите прав нацменьшинств. Изучается их положение в Молдове, Комитет министров СЕ принимает рекомендации. С 2000 года приняли три резолюции и рекомендации, отметив одно и то же: «Качество преподавания государственного языка является неудовлетворительным». Ситуация не изменилась.

- В чем риски?

- В стратегии перечисляются языки, но не закреплен институт многоязычия или хотя бы двуязычия. Повторяется основная задача, перенесенная из Кодекса об образовании: язык один, учите – и все будет хорошо!

На конференции был предложен проект плана реализации стратегии на 2017-2027 годы в три этапа. Начинается с продвижения знания госязыка, защиты продвижения языков меньшинств. Время показало: когда в основу ставится языковая проблема, она порождает опасения в этнокультурной ассимиляции.

Мы считаем, что надо начинать с поощрения участия меньшинств в органах публичного управления и госслужбы, более эффективной коммуникации с органами власти, повышения осведомленности о тенденциях развития межнациональных процессов, улучшения сбора и систематизации этнической статистики. Каждое министерство, не говоря уже о правительстве, должно иметь подразделение кадровой политики для контроля назначения на должности представителей меньшинств. Принцип отбора: профессионализм, деловые качества, компетентность. В прошлом должны остаться национальная принадлежность и родственные связи. Только тогда у всех будет шанс работать на государственной должности. Сегодня и говорить не о чем!

- Какая политика ведется в отношении директоров русских лицеев?

- Кодексы об образовании и труде не оговаривают обязательного знания госязыка работниками образования. Но министерство разработало регламент назначения директоров лицеев с тестированием кандидатов на государственном языке. Приказ министра выше, чем закон, принятый парламентом?! Общественность приняла меры защиты прав работников – но не исключено, что ряд хороших специалистов не сможет участвовать в конкурсе.

- На какую статистику опирались авторы стратегии?

- Первый раздел документа начинается с этнической структуры населения – но по данным 2004 года. Последняя перепись была 2014 году, три года нет данных!

В 2010 году Совет Европы принял резолюцию по отчету правительства Молдовы о выполнении Рамочной конвенции о защите нацменьшинств, призвав обеспечить проведение следующей переписи населения в соответствии с международными рекомендациями, особенно в сфере сбора данных об этническом происхождении и языковой принадлежности. Эксперты отметили в данных переписи-2004 серьезные нарушения и фальсификации. Но резолюция не исполнена. У меня большие опасения, что данные переписи-2014 фальсифицированы, поэтому их не публикуют. К людям не приходили переписчики. А реальность в том, что в каждой пятой школе обучение ведется на русском языке, треть населения не относится к титульной нации.

- Очень важно то, как будет выполняться план реализации стратегии.

- Пока это проект. Важно финансовое обеспечение. Но об этом в проекте ни слова. Планируется при бюро межэтнических отношений рабочая группа, которая определит порядок реализации, но, скорее всего, это не заложено в бюджет-2017.

В постановлении о принятии стратегии возлагается обязанность на министерства и другие центральные админорганам «принять необходимы меры по ее реализации. Включить аспект национальных меньшинств в национальные секторальные политики. Органам местного публичного управления принять необходимые меры в целях реализации действий, предусмотренных стратегией». Контроль возложен на бюро межэтнических отношений, но в прошлом году правительство приняло план реорганизации органов исполнительной власти, и бюро войдет в состав министерства просвещения, культуры и научного развития. Кто же будет контролировать реализацию стратегии?! Если бы стратегия была принята парламентом как закон - ответственность возлагалась бы на правительство с обязанностью отчитываться о выполнении.

До сих пор стратегия не опубликована, не вступила в силу. Есть опасения, что до сих пор идет работа над вариантом, утвержденным 14 декабря. К слову, в последнем «Официальном мониторе» от 17 февраля опубликованы утвержденная 30 декабря 2016 года Стратегия развития пенитенциарной системы на 2016-2020 годы и план ее внедрения…