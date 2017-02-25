Конфискованное имущество экс-премьера Влада Филата пустят с молотка

Конфискованное у Влада Филата имущество выставят на аукцион. Глава прокуратуры антикоррупции Виорел Морарь пояснил, что этой процедурой займется налоговая служба. Имущество бывшего премьера, которое было изъято в пользу государства, оценивается в 300 миллионов леев.

Виорел Морарь заявил в интервью порталу дескиде.мд, что судебный исполнитель передаст имущество Государственной налоговой инспекции, которое затем выставит его на аукцион, а деньги будут перечислены в госбюджет. В список имущества, подлежащего конфискации, включены четыре роскошных автомобиля, а также несколько зданий, земельных участков и другой недвижимости.

Глава прокуратуры антикоррупции признал, что гордится окончательным приговором в отношении Влада Филата. Морарь пояснил, что сожалеет, что бывший чиновник совершил преступления, но рад, что нарушения были раскрыты и расследованы прокурорами вместе с офицерами НЦБК. По его словам, этот результат заслуживает высокой оценки, так как был достигнут благодаря слаженной работе следователей.

Между тем, он не исключает, что Влад Филат станет фигурантом и дела, связанного с хищениями в банковской системе. Виорел Морарь подчеркнул, что дело сейчас находится на этапе расследования.

Влада Филата задержали 15 октября 2015 года, после того, как Илан Шор, признал, что давал бывшему кабмина взятки, предлагал услуги и подарки. Все это оценивалось в 250 млн долларов. В июне 2016 года буюканский суд приговорил его к девяти годам тюрьмы по обвинению в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния.

Бывший глава Кабмина также был оштрафован и ему запретили занимать определенные должности в течение пяти лет. Кроме того, прокуратура потребовала конфисковать незаконно нажитое им имущество. Решение было опротестовано в Апелляционной палате, которая 11 ноября прошло года частично оставила в силе приговор первой инстанции. Единственное изменение касалось снятия конфискации с некоторого имущества, которое принадлежало политику.

На днях Высшая судебная палата вынесла окончательный приговор в отношении Влада Филата, оставив в силе вердикт Апелляционного суда. Защита уже заявила, что пожалуется в Европейский суд по правам человека.