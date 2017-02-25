Предварительный арест Вячеслава Платона продлен еще на 30 суток

Суд столичного сектора Буюканы продлил на 30 дней предварительный арест обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег из "BEM" Вячеслава Платона.

На сегодняшнем заседании были заслушаны в качестве свидетелей руководители двух филиалов Victoriabank и одно гражданское лицо.

По словам прокурора Андрея Бэйешу, свидетели пролили свет на некоторые детали дела и подтвердили данные ранее показания.

«Сегодня в суде заслушали двух сотрудников Victoriabank и гражданина, которому известны определенные обстоятельства основания компании, получившей кредит из этого упомянутого финансового учреждения. Они еще раз подтвердили данные ранее показания в рамках уголовного расследования в отношении Вячеслава Платона», - поведал прокурор Андрей Бэйешу.

С другой стороны, адвокат Эдуард Руденко отметил, что руководители филиалов всего лишь подтвердили в суде факт заключения кредитного договора и поручительства.

«На самом деле, они не пролили свет или открыли новые детали по этому делу. У нас возникли вопросы относительно того, как и с кем заключались эти контракты. Ни один из руководителей филиалов не подтвердил знакомства с Вячеславом Платоном. Может быть, для стороны обвинения эти показания являются значимыми, но и для нас они тоже важны, поскольку не доказывают вину нашего клиента. Свидетели еще раз подтвердили в суде, что не заключали контрактов с Вячеславом Платоном», - сказал адвокат Эдуард Руденко.

Между тем адвокат назвал сегодняшнее решение о продлении ареста незаконным. Он намерен опротестовать его Апелляционной палате Кишинева.

Напомним, что бизнесмена задержали 25 июля в Киеве. Предприниматель обвиняется в мошенничестве и отмывании крупной суммы денег из BEM. По утверждению следователей, Платон нанес финансовой организации ущерб на 800 миллионов леев.

Прокуроры пришли к выводу о том, что деньги, полученные обманным путем в виде кредитов, были переведены на счета ряда оффшорных компаний с целью сокрытия их незаконного происхождения, а затем часть из них были использованы для погашения ряда кредитов в молдавских банках.