Ион Стурза: Владимир Плахотнюк главный контролер Республики Молдова

Нынешняя власть держится на шантаже и заказных уголовных делах, а Владимир Плахотнюк является главным контролером в Республике Молдова. Заявления сделал бывший премьер Ион Стурза в рамках передачи „În PROfunzime” на телеканале PRO TV, передает IPN.

„Практика шантажа и заказных уголовных дел была заимствована у Владимира Воронина. Он открывал рану, а затем сыпал соль. Неугодные люди брошены в тюрьмы, а полезные люди подвергаются шантажу с помощью уголовных дел. Мне не жаль Филата, тех парней, которые были, на самом деле мелкими мошенниками. Если бы не было синяков на лице Платона. И Филат был жестоко избит в тюрьме, а затем сказал, что упал и ударился головой о стол. Кто-то должен думать о том, что в тот VIP-самолет могут поместиться только шесть человек, что они останутся и им придется отвечать за все”, - заявил бизнесмен.

Стурза добавил, что Плахотнюк шантажировал и бывшего президента Николая Тимофти, когда нужно было выдвинуть Павла Филипа на пост главы правительства: „Тимофти жестоко шантажировали, используя его семью, трех сыновей. Лично я тогда предпринял меры безопасности для Тимофти и его семьи, и предупредил иностранных послов. Один из сыновей Тимофти покинул Республику Молдова с помощью Посольства Германии в Молдове. Николае Тимофти получил тогда сильную поддержку со стороны западных дипломатов, но в итоге испугался и уступил. По-человечески я понимаю Тимофти. Он не был готов к должности президента, которая превысила его возможности. В конечном счете, он попросил прощения у Плахотнюка, потому что хотел обеспечить себе спокойную старость”.

Бывший премьер-министр заявил, что владеет достоверной информацией о том, что Додон вел переговоры в Москве о назначении Василия Ботнарь в должности директора MoldovaGaz, который является близким человеком Плахотнюка. „Василе Ботнарь это доверенное лицо Влада Плахотнюка. Он входит в его близкий круг. Я не буду спекулировать суммами, могу вам сказать, что эта компания желанна очень многими людьми. Это было решение на самом высоком уровне. Додон заплатил этим некоторые старые долги. Случается и так, что друзья ссорятся на телевидении”.

Ион Стурза заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах 2018 года, и не поддерживает финансово ни одну политическую партию, в том числе ППДП.