Исчезнувшие здания Кишинева: гостиница Бристоль

Красивое небольшое двухэтажное здание в самом центре Кишинёва появляется на старых фотографиях уже в самом начале XX века. На месте центрального «Макдональдса» более 100 лет назад стояла гостиница «Бристоль».

Первая фотография гостиницы «Бристоль» была опубликована в 1903 году и подписана как «Дом Шумских» (очевидно, по имени владельцев). Также дополнительно указано, что в здании расположена и гостиница «Пассаж». Это название мы можем различить и на вывеске на фасаде.

Таким образом, первое название гостиницы — «Пассаж».

В скором времени название гостиницы сменилось на «Бристоль». Это произошло также в начале XX века, и новую вывеску мы наблюдаем на открытке периода царской России.

Как и у большинства зданий на главной улице города (Александровской) на первом этаже гостиницы «Бристоль» находились различные магазины — магазин М. Бондара, в котором продавались аптекарские и косметические товары, «Модная мануфактура», «Обувь Г. Молдавского», и др.

В межвоенный период гостиница «Бристоль» упоминается в 1924 году, но уже по другому адресу — Александровская, 100. Сейчас это угол бульвара Штефана чел Маре и ул. Эминеску (магазин «Фэт-Фрумос»). Владельцами значатся Псилов и Фустери. А уже в рекламном объявлении начала 1940 года гостиница под названием «Бристоль» указана по адресу Шмидтовская, 86.

Во Второй Мировой Войне гостиница разделила печальную судьбу многих других прекрасных зданий Кишинёва. Разрушения коснулись её уже летом 1941 года, и после этого она так и простояла полуразрушенной до тех пор, пока в конце 1940-х гг её не снесли. Восстанавливать её не стали, хотя, скорее всего, такая возможность была. Старое здание не вписывалось в планы новых хозяев города по обустройству главной улицы Кишинёва.

Теперь попробуем разобраться, где же точно находилось здание гостиницы. Старые фотографии и рекламные объявления нам и в этом помогут.

Местоположение этого здания известно — угол Александровской и Полицейского переулка. Александровская улица — это нынешний бульвар Штефана чел Маре, Полицейский переулок сейчас представляет собой безымянную улочку, перекрытую со стороны бульвара Штефана чел Маре закусочной «McDonald’s».

Немецкая аэросъёмка Кишинёва, выполненная в мае 1944 года, позволяет нам более точно определить размеры, форму и местоположение этого здания. Нанеся всё это на современный снимок Кишинёва мы получим следующую картину. Местоположение гостиницы «Бристоль» отмечено оранжевым цветом.

Так бы могла выглядеть гостиница в наши дни.

Источник: Юрий Швец, oldchisinau.com.