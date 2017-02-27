В Киеве на "Евровидении" Молдову представит группа SunStroke Project

Вот уже много лет подряд накануне финала «Евровидения» повторяется одна и та же история: сморщив носы и другие части тела, наши граждане брезгливо говорят:

- Мы не смотрим этот тупизм! Мы выше этого!

Один местный продюсер и вовсе рубанул в соцсетях виртуальной шашкой:

- Если бы не мои друзья во френдленте, я бы и не узнал о том, что в Молдове финал «Евровидения»!

Конечно же, большинство из них лукавили. В обменах репликами вдруг выяснялось знание вопроса, а продюсер во второй половине дня и вовсе повесил на своей страничке видеоролик с сестрами Осояну, заявив, что это те немногие, за кого не будет стыдно в Киеве (все клипы финалистов ЗДЕСЬ). А потом еще один продюсер вывесил у себя картинку с Осояну, призвав за них голосовать. В общем, судя по всему, у нас есть явный фаворит – эдакие «Бурановские бабушки», только чуток моложе.

Но, конечно, интрига сохранялась до последнего – не забывайте, что мы живем в Молдове, где послами отсылаются театралы, а политиками становятся городские сумасшедшие. Мы были готовы к тому, что и в столицу Украины попадет тот, кто вовремя подсуетился и у кого кумэтров больше, а не таланта.

Отчасти, прогнозы большинства оправдались. Члены жюри поддержали сестер Осояну. Следом за ними расположилась группа SunStroke Project. А зрители решили поменять фаворитов местами. В итоге получилась ничья! Правила конкурса гласят, что в этом случае побеждат тот участник, который получил больше оценок "12" от членов жюри. Это все и решило - в Киев поедет SunStroke Project.

Sunstroke Project- Hey Mamma (Eurovision Moldova 2017)