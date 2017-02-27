Человек недели- Кирилл Лучинский, экс-депутат

Объявление Кирилла Лучинского на этой неделе о сложении депутатского мандата, и о том, что он покидает Либерально-демократическую партию Молдовы (ДЛПМ), прозвучало как гром среди ясного неба. Никто не ожидал такого движения, и, безусловно, оставив много места для интерпретаций.

Кирилл Лучинский не вдавался в подробности – он только поблагодарил всех депутатов, с которыми работал во всех созывах (с декабря 2010 г. по настоящее время), косвенно сослался на TV-7, к которому имеет отношение его семья, уточнив, что пост реформируется, и в будущем им будет руководить одна из ассоциации журналистов. «Будет создана свободная платформа для журналистов, будет создан источник достоверной информации, основанной на правде», — отметил он.

Возможно, в ближайшем будущем всплывут и другие детали, связанные с решением Кирилла Лучинского. Но, на этом этапе мы можем только констатировать, что сделанный им ход был поистине неожиданным, и, несомненно, основанный на довольно серьезных аргументах. Так как нечасто встречаются случаи, когда депутаты в Молдове не только отказывается от мандата, но и в целом уходят из политики.

ТРИБУНА уточняет: Кирилл Лучинский родился 14 ноября 1970 года в Кишиневе. Он был членом парламента Р. Молдова в фракции Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ) с декабря 2010 г. до февраля 2017 г. Является сыном второго президента Молдовы Петра Лучинского. В период с 1988 по 1992 год Кирилл Лучинский учился в Государственном институте физической культуры в Москве, Советский Союз, после его окончания стал тренером и мастером спорта. Вместе с тем, с 1995 г. по 1997 г. год учился в Московской Дипломатической академии, Российская Федерация, получив диплом в области международных экономических отношений. Относительно профессиональной деятельности стоит отметить, что между 1994 и 1995 гг. Кирилл Лучинский был третьи секретарем в Посольстве Р. Молдова в Российской Федерации. В период с июня по сентябрь 1997 года был заместителем начальника отдела международных экономических отношений при Министерстве иностранных дел Республики Молдова. С 1997 по 1999 год он занимал пост директора, а затем заместителем директора Национального агентства по привлечению инвестиций при правительстве Р. Молдова. С 1999 по 2002 год — был представителем «Investment Project Agency AG» (Швейцария) в Молдове. С 2002 года – председателем Фонда «Свободная Европа — Молдова». В период с 2004 по 2008 год Кирилл Лучинский был вице-президентом Национального олимпийского комитета Молдовы. В июне 2010 г. он стал председателем Национальной патронажной ассоциации телерадиовещателей РМ. Надо отметить, что Кирилл Лучинский был профессиональным судьей по баскетболу. Состоит в браке, вместе с женой воспитывают четверых детей: Петр, Александра, Егор и Павел.