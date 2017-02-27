Глава государства намерен вернуть «Жоку» былую славу

Президент Игорь Додон встретился с коллективом Национального академического ансамбля народного танца Joc. Визит прошел по приглашению художественного руководителя ансамбля Владимира Курбета, которого глава государства наградил 2 февраля орденом Богдана-Основателя за вклад для продвижения престижа нашей страны за рубежом.

- Молодые артисты впечатлили меня своим талантом, мастерским исполнением народного танца, своей самоотдачей. Это убедило меня в том, что Joc продолжает существовать, и что у него есть все шансы вернуть себе статус настоящего шедевра нашего национального достояния, - отметил Додон по итогам встречи.

В рамках беседы главе государства рассказали о проблемах, с которыми сталкивается коллектив. В свою очередь Игорь Додон озвучил ряд решений, которые помогут ансамблю восстановить былую славу.

- Мы решили, что в самое ближайшее время найдем средства для ремонта здания, в котором осуществляет свою деятельность ансамбль. Также будут приняты решения в том, что касается мотивации артистов для того, чтобы они оставались в стране. Я поручу, чтобы до конца этого года прошло турне ансамбля в Российской Федерации и в других государствах. Уверен, после сегодняшней встречи у этого сокровища молдавской культуры будет самое светлое будущее, - добавил он.