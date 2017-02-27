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SunStroke Project представит Молдову на Евровидении - 2017
27.02.2017

Их песня Hey Mamma набрала наибольшее количество баллов при сложении итогов голосования жюри и зрителей. 

Следует отметить, что первое место вместе с SunStroke Project заняли Ethno Republic & Surorile Osoianu - и у тех, и у других было по 22 балла. 

Исход конкурса решили оценки жюри - было подсчитано, кому из двух претендентов судьи больше всего поставили высший балл - 12 (при голосовании каждый судья выставлял каждому конкурсанту свою оценку от 3 до 8, 10 или 12 баллов - прим. ред). 

Таким образом, SunStroke Project представит свою песню о теще на ежегодном песенном состязании Евровидение-2017, которое пройдет в Киеве. 

Молдова выступит в первом полуфинале конкурса, который состоится 9 мая.  

SunStroke Project уже представляли Молдову на Евровидении в 2010-м году в тандеме с певицей Олей Тира. Тогда они заняли 22 место. 

 

 


 
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