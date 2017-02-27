Президент vs власть: между политическим сожительством и геополитическим антагонизмом, OP-ED

Даже самый неискренний диалог лучше и полезнее полного его отсутствия. По крайней мере, именно этим принципом руководствовались президент Игорь Додон, премьер-министр Павел Филип и председатель парламента Андриан Канду, когда они встретились с целью общения в трёхстороннем формате (21 февраля 2017 г.). Содержание и результат встречи показали, что стороны стремились не примириться, а озвучить разногласия, существующие между ними на институциональном уровне. Таким образом, встреча трёх политиков послужила ещё одной сценой для демонстрации антагонизма между пророссийским президентом и властями страны, ассоциируемыми с европейской интеграцией.

В ходе встречи каждая из сторон сделала упор на соперничество точек зрения, определяющих их политическую суть. Так, внимание президента Додона по-прежнему приковано к сближению с Евразийским союзом, он остаётся в жёсткой оппозиции к пенсионной реформе, субсидированию сельского хозяйства и преобразованию кражи из банковской системы в государственный долг. С другой стороны, премьер-министр Филип и спикер Канду представили позицию властей, сосредоточившись на отстаивании своей точки зрения и противодействии критике, озвученной Игорем Додоном. Отсутствовали обвинения в адрес конкретных личностей, ничего не было сказано по поводу координатора коалиции Владимира Плахотнюка.

Единственной точкой, где мнения Игоря Додона и тандема представителей ДПМ в лице Павла Филипа и Андриана Канду совпали, стала приднестровская тематика, которая, однако, свелась к созданию новой платформы для дискуссий. Но этого не достаточно для того, чтобы считать, что между правительством и парламентом, с одной стороны, и администрацией президента – с другой, может идти эффективный диалог. Тем не менее, и президент, и власти страны показали, что они нуждаются в результатах и как можно меньшем числе тупиков, которые неизбежно сохранятся, в особенности до выборов 2018 года.

Крайне предсказуемая встреча

Затронув тему внешней политики, президент Додон напомнил об обязательстве подписать меморандум с Евразийским экономическим союзом. Учитывая ограниченность его полномочий, ему необходим минимальный уровень связи с этой организацией. Меморандум о сотрудничестве с Евразийской комиссией полностью соответствует краткосрочным и среднесрочным целям президента. Символическое значение будущего Меморандума восполнит собой недостатки, связанные с отсутствием каких-либо юридических последствий. С практической точки зрения такой меморандум позволит наладить постоянный „канал общения” между президентом – оплотом пророссийских сил и Москвой – штаб-квартирой Евразийской комиссии. На самом деле это создаёт новые предпосылки для популяризации Евразийского союза среди молдавских граждан. Формируя позитивные ожидания относительно Евразийского союза, президент Додон, в контексте предстоящих выборов 2018 года, открывает путь к выбору избирателями вариантов, неблагоприятных для европейского вектора страны.

Параллельно с этим, дискурс президента свидетельствует о его явном намерении и далее дискредитировать Соглашение об ассоциации, которое он называет источником ряда экономических и социальных последствий, намеренно игнорируя статистические данные, которые ему противоречат (CEPS, февраль 2017 г.). Кроме того, президент по-прежнему тиражирует идею о том, что проевропейские симпатии снижаются, в то же время, предлагая провести референдум о геополитической ориентации Молдовы. Во внутренней политике президент Додон уделил особое внимание несогласию с пенсионной реформой, с субсидированием сельского хозяйства и с преобразованием в государственный долг сумм, украденных из банковской системы страны.

В свою очередь, Андриан Канду и Павел Филип отстаивали текущую программу властей, включающую в себя, по их словам, реформы, необходимые для нормализации ситуации и одобренные внешними партнёрами. Спикер и премьер не случайно упомянули внешних партнёров. Сделано это было с целью снять с себя или уменьшить ответственность за те щекотливые факты, на которые указал президент Додон. В то же время, спикер Канду выступил в защиту ЕС и признал вину за прошлые неудачи властей. В целом, интерес демократов в том, чтобы продвигать позитивный имидж ЕС, тесно связан с их политическим выживанием. В том случае, если она не будет ассоциироваться с европейской интеграцией, Демократическая партия может окончательно утратить свой политический профиль, сместившись влево, где доминируют социалисты.

Темы, стоявшие на повестке дня встречи трёх чиновников (пенсии, субсидии, банковские махинации, тарифы на электроэнергию), одновременно свидетельствуют о желании президента Додона прочертить искусственную идеологическую линию, отделяющую его от властей. Благодаря ней, власти выступают сквозь призму их обязательств перед МВФ, расцениваемых как уступки с негативные социальными последствиями. На этом фоне президент Додон и его партия (ПСРМ) позиционируют себя на стороне уязвимых категорий граждан – пенсионеров, фермеров и т.д.

Кто выиграл больше всего?

Встреча трёх официальных лиц показала, насколько уязвимы на самом деле власти страны, и как быстро пророссийский президент, хотя и не обладающий широкими полномочиями, сумел их опередить с точки зрения легитимности и, соответственно, популярности. Эта встреча показывает, что риторику президента Додона больше нельзя игнорировать.

Согласно последним соцопросам, он возглавляет рейтинг доверия (около 26%), будучи более чем в 10 раз популярнее премьер-министра Павла Филипа. Этот разрыв подчёркивает огромное преимущество с точки зрения имиджа и, соответственно, доверия, которое представители ДПМ не могут устранить, несмотря на монополию в области СМИ и контроль над государственными учреждениями. Именно поэтому спикер Канду и премьер Филип ощущали себя на вторых ролях по сравнению с Игорем Додоном.

Если предположить, что встреча трёх чиновников представляет собой имитацию, основанную на каких-либо договорённостях между Игорем Додоном и лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком, то главным выгодополучателем всё равно остаётся президент. В настоящее время демократы находятся в сложной ситуации. Так, с одной стороны, они способствовали избранию в 2016 году пророссийского президента, используемого в качестве пугала в диалоге с внешними партнёрами. С другой стороны, на внутренней арене, этот же президент вовсе не способствует сплочению проевропейского сегмента вокруг ДПМ. Ведь многие граждане видят в возглавляемых ДПМ властях страны врага реформ, а вовсе не надёжного партнёра.

Вместо заключения

Встреча в трёхстороннем формате подтвердила наличие разногласий между двумя лагерями. Ни одна из сторон не дала гарантий того, что диалог между учреждениями будет продолжен, независимо от различных геополитических взглядов. Демократы не могут этого гарантировать, поскольку процесс зависит от Игоря Додона, а последний не захотел этого сделать, потому что именно конфликт с властями порождает его популярность, а вместе с ней – и политическое будущее. С учётом этих обстоятельств, межинституциональные блокировки могут и будут продолжаться, а президент Додон будет для демократов источником интриги и неприятных сюрпризов, по меньшей мере, до выборов 2018 года.

Обе стороны нуждаются друг в друге, как из-за того, что это позволяет им делать законодательный процесс более линейным, так и потому, что они вместе извлекают выгоду из роста геополитического антагонизма и поляризации населения. Но социалисты и президент Додон пользуются преимуществом, в то время как демократы продолжают терять свои позиции среди избирателей.

Страшилка про геополитическую переориентацию страны, хотя и может воплотиться в жизнь после 2018 года, больше не работает в качестве источника мобилизации электората внутри страны и всё меньше действует на зарубежных партнёров.

Заботами Евросоюза всё в большей степени становятся его внутренние (миграция, политические процессы, экономический рост) или региональные (Украина, Западные Балканы, Северная Африка) дела крупного масштаба. Таким образом, внутриполитическая динамика Молдовы рискует утратить и без того низкий интерес, который ещё присутствует в Брюсселе. Потому только проведение реформ и обновление проевропейского политического класса способны качественно изменить восприятие Молдовы европейцами.

Между тем, демократы должны держать под контролем президента Додона, не прибегая при этом к радикальным инструментам (отставка). Они должны найти безотлагательные решения, чтобы сдержать геополитические действия президента Додона, если он действительно является политическим проектом, ставшим результатом их стратегий политического выживания. Одного политического сожительства недостаточно.