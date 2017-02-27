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Происшествия
В Комрате прорвало плотину: власти проведут экстренное совещание
27.02.2017

Сегодня в Комрате пройдет экстренное совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения в столице автономии. В нем примут участие представители Агентства "Апеле Молдовей" и Службы чрезвычайных ситуаций. 

Озеро, на котором прорвало дамбу, принадлежит частному предприятию, на совещании планируется обсудить возможность передачи водоема в ведение гагаузских властей.

Причиной прорыва дамбы стало повышение уровня воды в результате активного таяния снега. Затопленными оказались десять частных хозяйств.

По информации из гагаузской администрации, дамбу не ремонтировали почти 60 лет. Объем воды в озере превышает два с половиной миллиона кубометров.


 
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