Нае-Симион Плешка: Пришло время политическим элитам, продемонстрировать на деле, что они заботятся о тех, кто их забрал

Анастасия Борта

Независимый депутат Нае-Симион Плешка в интервью, предоставленного порталу ТРИБУНА, рассказал о своих планах деятельности на 2017 год, о законодательных инициативах, над которыми работает в настоящее время, а также о будущем Р. Молдова.

Т.: Каковы Ваши планы относительно новой парламентской сессии?

Н.С.П.: В новой весенне-летней парламентской сессии я неизменно буду продвигать цели, с которыми пришел в политику, и буду работать в составе нового большинства, созданного для продвижения приоритетных законопроектов из повестки дня парламента, для достижения Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой. В частности, я намерен больше уделять особое внимание продвижению законодательства в областях, касающихся интересов граждан.

Т.: Над какими законодательными инициативами работаете?

Н.С.П.: В течение всего года я прилагаю все усилия для подробного изучения всех проектов представленных на рассмотрение Юридической комиссии по назначениям и иммунитету, членом которой я являюсь, и рассмотренных в рамках парламентских заседаний. В настоящее время, я изучаю нормативные и законодательные акты, в которых много требований или содержание которых является противоречивой.

В ближайший период я представлю проекты поправок к некоторым законам, нормы которых или устарели, или противоречивы.

Для весенне-летней сессии я нахожусь в процессе подготовки ряда законодательных инициатив. Среди них есть инициативы, связанные со статусом местного избранника, публичной должностью и статусом государственного служащего, Трудовым кодексом, Налоговым кодексом, аудиторской деятельностью, патентом индивидуального предпринимателя, Кодексом о правонарушениях (относительно статуса констатирующего субъекта), государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К этим актам мы уже готовим проект поправок, но в течение года будут и другие проекты и инициативы.

Т.: Вы не намерены присоединиться к той или иной партии?

Н.С.П.: Политический комфорт депутата в парламенте прямо пропорционален перспективе деятельности и реализации намеченных целей, что предполагает и интеграцию в одно из жизнеспособных политических формирований, с которыми вместе осуществляешь реальные реформы в стране. Многие временные чаяния включены в правительственную программу, за которую голосовал и я. Если честно, я нахожусь на этапе, когда мне больше хочется политического комфорта, чтобы работать более эффективно. Время, как всегда, покажет перспективы.

Т.: Если будет создана социал-демократическая мега-партия, как говорят некоторые, не хотели бы Вы к ней присоединиться?

Н.С.П.: Я за создание целостной и конструктивной политической платформы, которая объединила бы общество и политических лидеров, и меньше ее разделяла. Слишком много амбиций и узкие партийные интересы реально дестабилизировали общество. Пришло время для политической зрелости и гражданской ответственности. Безусловно, я объявлю о своих решениях и о планах на будущее, когда придет время, когда я буду уверен, что поступаю правильно, и мои решения принесут пользу и мне и гражданам РМ, которых представляю.

Несомненно, в настоящее время Демократическая партия является единственной политической осью, вокруг которой формируется парламентское большинство и которая обеспечивает равновесие между правым вектором и правоцентристским. В этом контексте, на мой взгляд, возможности для политического расширения, в целях содействия продвижению неотложных политик, необходимых гражданам и будущему РМ, существуют.

Т.: Как Вы поступите, если изменится политическая конфигурация парламентского большинства?

Н.С.П.: Я не отрицаю такое преобразование, и даже считаю ее необходимой, и, безусловно, я буду среди тех, кто будет выступать за внедрение правительственной программы и рекомендаций ЕС для реализации Плана действий для европейской интеграции Р. Молдова.

Т.: Если в процессе реорганизации правительства, нынешний исполнительный орган подаст в отставку, Вы будете голосовать за новое правительство?

Н.С.П.: Я убежден, что нынешнему правительству, которому я предоставил свой вотум доверия в чрезвычайно сложной ситуации, удастся добиться успеха в запуске и завершении жизнеспособных реформ. Уверенные и устойчивые шаги правительства Филип, ощущаемые уже обществом, будут способствовать интересам граждан, поэтому, я считаю, что нет никаких оснований для отставки, а напротив, крайне желательно, чтобы оно довело свой мандат до конца. Частая смена правительств по политическим признакам затягивают реформы и европейский курс нашей страны. На мой взгляд, нынешнее правительство в течение года обеспечило необходимые условия для осуществления реальных реформ, а также сделала последовательные действия в борьбе против коррупции и улучшения акта правосудия. Правительство концентрирует конструктивные силы, использует подходящие политические инструменты, чтобы убедить граждан, что и в этих непростых условиях можно добиться результатов.

Т.: Какие планы деятельности Вы наметили на 2017 год?

Н.С.П.: В 2017 году я намерен работать над незавершенными проектами, в том числе и над выдвижением законодательных инициатив, которые смогут улучшить жизнь граждан Р. Молдова. Я, как всегда, буду рядом с людьми, чтобы помочь им решить проблемы, с которыми сталкиваются ежедневно. Я считаю, что пришло время политическим элитам продемонстрировать на деле, что они заботятся о тех, кто их избрал. С этой рекомендацией, которая относится и ко мне в том числе, я обращаюсь и к политикам, моим коллегам.

Т.: Каким Вы видите свое политическое будущее?

Н.С.П.: Накопленный опыт, в том числе и за последние годы. И мысли о том, что еще многое нам вместе надо сделать для Р. Молдова, безусловно, заставляют меня быть настойчивее и видеть и в дальнейшем себя в политике. Молдова может и должна приобрести силу и инерцию развития в течение следующих десятилетий. Модернизация общества будет осуществлена только посредством единства, таким образом, исчезнут признаки риска, вернется доверие граждан и зарубежных партнеров в государство Р. Молдова. Только таким образом улучшится качество жизни граждан РМ.