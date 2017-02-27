На этой неделе в стране ожидается хорошая весенняя погода

Весна уже не за горами. На этой неделе синоптики обещают до 16 градусов тепла.

В понедельник и вторник в дневное время на севере страны ожидается от +9 до +14 градусов по Цельсию, в Центре – от +10 до +15, и на юге от +11 до +16.

В среду и четверг синоптики прогнозируют незначительные осадки при тех же температурах. А в пятницу термометры покажут 8-11 тепла на севере, 9-12 – в центре и 10-13 на юге Молдовы.

Отметим, что в первые весенние выходные температура воздуха поднимется до +16 градусов, погода будет солнечной.