Выдержат ли кишиневские "хрущевки" сильное землетрясение

В конце 50-х, начале 60-х годов массовое жилищное строительство, развернутое по инициативе тогдашнего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, захлестнуло всю огромную страну. От Сахалина до Калининграда, от Мурманска до Сочи, от Таллина до Алма-Аты были построены тысячи таких домов.

Лишенные, как модно было говорить тогда, "архитектурных излишеств", выполненные в стиле функционализма, а говоря проще панельной или блочной коробки, они стали весомым решением жилищной проблемы, дали городским людям возможность навсегда забыть о коммуналках. Конечно, сейчас эти жилища кажутся не очень совершенными в плане метража и планировки квартир. Многие могут обвинить архитекторов, их проектировавших, в том, что комнаты напоминают пеналы, а в коридоре можно пройти только одному человеку. Не стала исключением в триумфальном шествии "хрущевок" по Советскому Союзу и Молдова. Тогда четырех и пятиэтажные дома строились во всех главных городах и в ряде райцентров республики. В Кишиневе "хрущевки" прочно обосновались в районе нижней Рышкановки и на ряде улиц Ботаники. Однако срок эксплуатации этих строений уже более, чем в двое исчерпан, ведь советский индивидуальный "жилищный рай" планировался на 25 лет, а "хрущевки" верой и правдой служат своим хозяевам более пятидесяти лет. Мы решили выяснить: насколько сейсмоустойчивы эти "просроченные" здания и выдержат ли они очередной удар карпатского землетрясения? Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik дал директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ. "Землетрясение магнитудой в 5 баллов по шкале Рихтера эти дома выдержат. Если же произойдут какие-то катастрофические подземные толчки, вот тут ситуация более спорная. Эти дома показали себя неплохо, выдержав землетрясения 1977 и 1986 годов. Так, после сильного землетрясения 1986 года, "хрущевки" не вошли в категорию зданий, признанных аварийными в результате подземных толчков", — отметил собеседник. С тех пор, когда в Молдове было зарегистрировано самое сильное землетрясение, прошло более 30 лет. И сейчас, по словам эксперта, сложно сказать устоят ли эти ветераны советского индивидуального жилстроя перед очередными мощными толчками. Профилактической мерой, позволяющей избежать возможной катастрофы, по мнению Игоря Никоарэ, станет паспортизация всех зданий столицы, в том числе и "хрущевок", с целью определения их эксплуатационной изношенности и сейсмоустойчивости. "Совместно с Государственной строительной инспекцией необходимо оценить состояние этих зданий. Помимо того, что эти здания обветшали и превысили срок своей эксплуатации, внутри этих домов были произведены перепланировки, зачастую ни с кем не согласованные. Более того, к таким зданиям, как правило, люди делали пристройки. Неизвестно, как поведут себя такие обветшалые дома с пристройками в случае сильного землетрясения", — резюмировал эксперт.