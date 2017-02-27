Канду посоветовал ЛДПМ «отказаться от спекуляций, манипуляций и дезинформации»

Председатель парламента Андриан Канду призвал депутатов ЛДПМ отказаться от спекуляций, манипуляций и дезинформации и доказать, что они являются конструктивной оппозицией. Об этом он заявил сегодня на заседании законодательного органа. После этого либерал-демократ Тудор Делиу напомнил спикеру о прошлогодних заявлениях Канду, что уже в марте 2017 года граждане станут жить лучше.

«Предыдущая правящая коалиция делала и хорошие вещи. Но, к сожалению, в прошлом альянсе вместе с управлением в определенных областях, в частности тех, которыми руководили представители ЛДПМ, творился полный беспорядок, если говорить о финансовой и экономической ситуации в стране, хищения в банковском секторе и другое. На вас лежит вина за то, что произошло в Молдове в той же мере, если не большей», - сказал Канду.

По словам Канду, по сравнению с прошлым годом уровень жизни в Молдове вырос благодаря «некоторым депутатам, которые в 2016 году имели мужество сформировать парламентское большинство».

«В 2016 году были приложены значительные усилия. Работа продолжалась днем и ночью. Вы спрашиваете, если стало лучше жить? Да. Жизнь стала лучше, даже с точки зрения безопасности, заработной платы и роста экономики. Выйдите душой и умом из ловушки, о которой говорите. Откажитесь от спекуляций, манипуляций и дезинформации. Будьте по-настоящему конструктивной оппозицией или хотя бы сделайте вклад в общее дело - развитие Республики Молдова. Возможно, тогда это произойдет быстрее и лучше», - добавил спикер