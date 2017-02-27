Ослепленный сиянием кремлевских звезд: Игорь Додон нахамил послам США и Румынии

Игорь Додон нахамил послам США и Румынии в Молдове, потребовав от дипломатов не «учить президента Республики Молдова, как ему следует поступать».

Начало этой истории положило президентское «вето» на решение об отправке молдавского военного контингента для участия в международных военных сборах под эгидой НАТО в Румынии. Приняв данное решение, Додон даже не удосужился поставить в известность о нем румынские власти, сообщает Independent.md.

Данное поведение Додона не осталось незамеченным дипломатическими представителями США и Румынии, попросивших обнародовать соотвествующие объяснения главы государства. Даниел Ионица и Джеймс Петтит составили и подписали общее послание на имя президента, расценив позицию молдавского президента как «недружественный» жест.

В указанном послании также говорится, что личная позиция Игоря Додона «Ни в коей мере не отражает сущность подписанных Молдовой обязательств, а также вкладов поддержки США и Румынии в наращивание потенциала Республики Молдова».

Послы Ионицэ и Петтит предупреждают Игоря Додона, что таким образом, «вооруженные силы РМ окажутся в ситуации которая поставит под сомнение ее боеспособность».

В ответ, Игорь Додон поспешил напомнить упомянутым дипломатам, что «Республика Молдова является суверенным и независимым государством», и что «Президентура не потерпит сторонних комментарий и вмешательств в свою деятельность как и в принятые ранее решения».

Более того, в ответе содержится предложение «не указывать президенту Республики Молдова как, и что делать а также, учить его».

„Мне было бы очень интересно ознакомиться с реакцией «Белого Дома» либо «Котроченьского Дворца» на подобного рода комментарии, например, сделанные послами РМ в Бухаресте или Вашингтоне», говорится в реакции главы молдавского государства.

Напомним, что на прошлой неделе, руководство оборонного ведомства Республики Молдова «подчинилось» наложенному президентом Додоном «вето» на запрос об отправке контингента Национальной Армии для участия в международных сборах «Platinum Eagle», в Румынии под эгидой НАТО.

В течение последних двух лет, Республика Молдова соблюдала подписанные соглашения по международным учениям. В нынешнем году список стран-участниц дополнился военными из Албании, Болгарии, Македонии, Черногории, Сербии, Словении и Украины.

Согласно букве закона о национальной обороне, участие подразделений совместное участие представителей Национальной Армии в специализированных сборах вне территории РМ, осуществляется с одобрения Верховного Главнокомандующего ВС, или иными словами – Президента Республики Молдова.

Однако, к данному положению Игорь Додон, скорее всего не имеет никакого отношения, ввиду того, что в 2016 году, экс-президент РМ Николае Тимофти своим декретом утвердил план по международной деятельности Минобороны РМ, на 2017 год.

Напомним, что Игорю Додону уже «выпадала честь» отвечать на вопросы журналистов по поводу деталей февральской встречи с заместителем Генсека НАТО, Розой Гёттемёллер, принимая во внимание озвученный отказ президента по отправке молдавского военного контингента в Румынию.

Минобороны РМ давно и активно практикует участие представителей собственного контингента в учениях на территории соседних Украины и Румынии.

На данный момент, после отставки Анатола Шалару с поста министра, согласно президентскому декрету подписанному Игорем Додоном по инициативе лидера ЛП Михая Гимпу, военное ведомство страны обезглавлено. Либеральная партия, которой согласно договору о создании парламентского большинства отошла должность министра обороны, предложила в кресло главы МО Валерия Мунтяну, однако Игорь Додон считает, что данная должность «достойна» лишь «истинного профессионала и патриота».