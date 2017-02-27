Шор: Мой дом – тюрьма

Илан Шор остается под домашним арестом. Апелляционный суд отклонил сегодня прошение адвокатов мэра Оргеева об отмене приговора Буюканского суда.

Выслушав постановление апелляционного суда, один из адвокатов заявил, что «это решение противоречит европейским нормам». Господин Шор находится под домашним арестом уже более полугода.

Напомним, что Илан Шор был задержан 22 мая прошлого года на 72 часа. Затем его арест был продлен еще на 30 суток.

Мэр Оргеева проходит по делу о коррупции и отмыванию денег, имевшему место в период, когда господин Шор занимал пост Президента Banca de Economii.

Следствием занимается Прокуратура по борьбе с коррупцией и особо опасными преступлениями.