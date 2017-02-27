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Авто
Водители будут платить штрафы до 25 тысяч леев
27.02.2017

Начиная с 16 марта водителей будут санкционировать более высокими штрафами. Причиной этому станет повышение условной единицы с 20 леев до 50 леев.

Как сообщает портал unimedia.info, если до сих пор максимальный штраф, который могли получить водители составлял 3000 леев, то с 16 марта максимальный размер санкции увеличится до 25 000 леев!

Помимо этого, вступают в силу новые штрафы, среди которых - езда с затемненными лобовым стеклом или окнами передних дверей.

Новые штрафы:

- Эксплуатация праворульных автомобилей: 450-750 леев/ 3 штрафных пункта.

- Допуск к движению транспортных средств, состояние которых не соответствует техническим или экологическим нормам, а также незарегистрированных или не прошедших государственный технический осмотр: для физических лиц 3000-4500 леев, для юридических лиц 4500-7500 леев.

- Эксплуатация технических средств, оборудованных специальными устройствами световой и/или звуковой сигнализацией без разрешения: 2100-3600 леев/ 5 штрафных пункта.

- Владение, установка или эксплуатация устройств, обнаруживающих датчики измерения скорости: 600-1200 леев/ 3 штрафных пункта. 

- Эксплуатация технических средств с затемненными лобовым стеклом или окнами передних дверей: 600-1200 леев/ 3 штрафных пункта.

Минимальные и максимально допустимые лимиты штрафов:

Для физических лиц — от 1 до 500 у.е. (максимум — 25 тысяч леев).
Для юридических лиц — от 1 до 1500 у.е. (максимум — 75000 леев).
Для должностных лиц — от 1 до 1500 у.е. (максимум — 75000 леев).

Сообщается, что штраф нужно оплатить в течение 30 дней со дня его получения.


 
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