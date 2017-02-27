Додон обсудил с Мухаметшиным возобновление экспорта в Россию

Президент Игорь Додон обсудил с послом России Фаритом Мухаметшиным возобновление экспорта молдавских товаров на российский рынок. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Стороны обменялись мнениями об эволюции сотрудничества в свете достигнутых ранее соглашений. В ходе встречи собеседники особое внимание уделили реализации оговоренных в Москве договоренностей по проблемам мигрантов, а также возобновления экспорта молдавских товаров на российский рынок", — говорится в сообщении.

Додон и Мухаметшин встречались также в начале февраля. Как подчеркнул на той встрече молдавский лидер, он приложит все усилия для восстановления стратегического партнерства с Россией. Президент Молдовы отметил, что "обязательства, которые были согласованы в Москве по вопросам мигрантов и возобновления экспорта, начали реализовываться".